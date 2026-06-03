AnTuTu назвав найпотужніші Android-планшети травня: Snapdragon 8 Elite Gen 5 зайняв перші шість місць

У травневому рейтингу продуктивності Android-планшетів від AnTuTu, опублікованому 3 червня 2026 року, майже весь верх списку забрали моделі на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип Qualcomm фактично не залишив шансів конкурентам: саме він забезпечив планшетам перші шість позицій у топі.

Лідером рейтингу став Vivo Pad 6 Pro, який набрав у середньому 4 132 697 балів. Слідом розташувався iQOO Pad 6 Pro з результатом 4 081 031 бал, а третє місце посів Lenovo Legion Y700 5th Gen, який показав 4 073 338 балів.

Далі список також залишився за пристроями на Snapdragon 8 Elite Gen 5. До першої шістки увійшли OPPO Pad 5 Pro з результатом 4 021 900 балів, OnePlus Pad 3 Pro з 4 019 015 балами та Honor MagicPad 3 Pro 13.3, який набрав 3 717 674 бали.

Єдиним планшетом у десятці на чипі MediaTek Dimensity 9500 став Redmi K Pad 2. Він посів сьоме місце з результатом 3 716 562 бали. Відставання від шостого рядка виявилося мінімальним, але прорватися вище моделі все ж не вдалося.

У нижній частині рейтингу опинилися H3C MegaBook на Intel Core Ultra 5 228V, а також OPPO Pad 4 Pro і OnePlus Pad 2 Pro. Це ще раз підкреслює головний підсумок свіжого топу: у сегменті флагманських Android-планшетів зараз майже беззаперечно домінує саме Qualcomm.

Загалом травневий список показує доволі чітку тенденцію: якщо виробник хоче потрапити в еліту продуктивності, ставка на Snapdragon 8 Elite Gen 5 наразі виглядає найнадійнішим сценарієм.