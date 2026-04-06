«Київстар» запустив B2B-маркетплейс цифрових рішень для бізнесу

Мобільний оператор «Київстар» презентував новий продукт для підприємців — власний онлайн-маркетплейс. Це платформа, яка агрегує цифрові рішення від компаній-партнерів та дозволяє бізнесу швидко знаходити й інтегрувати необхідні для роботи сервіси.

Для кого створено та як це працює

Нова платформа орієнтована насамперед на малий та середній бізнес (МСБ), стартапи, а також компанії, що перебувають на етапі активного масштабування.

Для максимальної зручності всі сервіси в маркетплейсі розбиті на категорії. Кожен продукт має структуровану інформаційну картку, де вказані ключові параметри:

Назва та основні функції.

Тарифні плани.

Підтримувані інтеграції з іншими системами.

Реальні кейси використання.

Такий формат дозволяє підприємцям легко порівнювати кілька рішень та обирати найкраще без тривалих пошуків в інтернеті. Подати заявку на підключення можна одразу на платформі через вбудовану форму — система автоматично передасть запит партнеру для швидкого старту.

Доступні сервіси та ексклюзивні умови

На момент запуску в маркетплейсі вже доступні популярні CRM-системи, а також рішення для телефонії та віртуальних АТС. У майбутньому «Київстар» планує додати маркетингові інструменти, HR-платформи, конструктори чат-ботів та освітні сервіси.

Важлива перевага майданчика — ексклюзивні умови від партнерів. Замовляючи послуги через маркетплейс «Київстар», бізнес може отримати знижки, розширений функціонал або подовжений період тестового доступу.

«Ми створили маркетплейс, щоб надати бізнесу простий і зрозумілий спосіб вибрати цифрові інструменти в одному місці. Це рішення допоможе підприємцям зекономити час, а партнерам — отримати нових клієнтів», — зазначив директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку «Київстар» Костянтин Вечір.

Новий маркетплейс став ще одним кроком у розбудові цифрової B2B-екосистеми оператора (раніше компанія вже запустила власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud для безпечного зберігання даних).