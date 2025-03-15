Названо основні недоліки бездротових навушників

Сучасна людина вже давно відмовилася від дротових навушників. За останні пару років вже і не бачили на вулиці нікого, хто б ішов з дротовими. Так, провід — це хоч і надійно, але незручно — і проводів, щоб не заплуталися, які не зв’язалися б у вузлик, ще не винайшли.

Практика показала, що термін життя провідних навушників набагато менший – через постійне навантаження на провід відбувається «неконтакт» і, як правило, у ремонт такі пристрої не несуть, а просто викидають. Але знайдемо мінуси і у бездротових навушників. Йтиметься тут переважно про незалежні фізично один від одного навушники-вкладиші.

Ризик втратити один навушник

Як правило, навушники-вкладиші нещільно сидять у вусі і можуть випасти будь-якої миті. Це найголовніший мінус такого пристрою, особливо якщо ви придбали якісь дорогі AirPods останнього покоління. Так, у випадку з брендовими пристроями є можливість купити окремо один навушник, а от якщо ви купуєте гаджет якогось маловідомого бренду, то такої можливості може і не бути. У результаті ви залишаєтеся з одним навушником і перед вами постане вибір – користуватися одним або знову купувати комплект.

Звичайно, є щільні вакуумні «вуха», тільки не кожному вони підійдуть через особливості звучання і дискомфорту у самому вусі. До речі, зустрічаються моделі зі тонким прозорим тросиком, який можна обвести ззаду голови, але мейнстримом це не стане.

Швидка деградація акумулятора

Бездротові навушники – гаджет на 2-3 роки. Усередині знаходиться мініатюрний акумулятор, який має обмежений термін служби. Згодом батарея втрачає ємність і автономність навушників падає. Також падає і автономність зарядного кейсу — все залежить від кількості циклів розряду та заряду, а оскільки такими «вухами» ми користуємося постійно, то й деградація проходитиме досить швидко.

До того ж, є ризик використання старих навушників – що буде, якщо акумулятор роздувається всередині вашого вуха? Так, навіть про таке уявляти не хочеться, але такі випадки хоч і рідкісні, але траплялися.

У деяких випадках простіше викинути такий девайс і купити новий – заміна батарей може бути неможлива або обійдеться в круглу суму.

Малий час автономності

Незважаючи на те, що технології удосконалюються, навушники потрібно заряджати. Більшість моделей підтримують 4 години в режимі розмови та вдвічі більше під час прослуховування музики. І періодично таки потрібно виймати навушники з вух і класти в зарядний кейс. А ще й кейс слід не забувати періодично заряджати.

Тут, швидше, напружує навіть не мала автономність, а постійна необхідність підзарядки як навушників, так і кейса.

Не завжди висока якість звуку

Підключення за сучасним протоколом Bluetooth хоч і надійне, але не завжди може дати хорошу якість звуку. Насправді були випадки, що навушники із середнім ціновим сегментом в одному смартфоні працюють ідеально, але в іншому звук спотворюється. Також багато залежить і від моделі пристрою – навушники за 1 гривень точно не володітимуть високою якістю звучання.

Також на якість звуку впливають забруднення корпусу. Наприклад, якщо частинки бруду потраплять у дрібні отвори мікрофонів, то ваш співрозмовник вас погано чутиме. Чищення без розбору досить небезпечне заняття – якщо використовувати зубочистку або голку існує ризик пошкодження нутрощів пристрою.

Затримка звуку

Особливо якщо використовувати бюджетний смартфон і такі ж навушники, то можлива затримка звуку при перегляді відео – звук може відставати від картинки. Так, музику слухати можна, при розмові затримка не така важлива, а ось дивитися відео вже буде проблематично.

Нестабільність підключення

У місцях масового скупчення людей або в тих місцях, де є сильні електромагнітні перешкоди, підключення через Bluetooth може «лагати». Навушники будуть «відчеплюватися» від пристрою, а при повторних спробах може виникати помилка. Так, чого вже приховувати – іноді навіть дорогі «вуха» вередують при поєднанні зі смартфоном і доводиться постійно вмикати і вимикати Bluetooth на пристрої.

Звичайно, сучасний стандарт Bluetooth хороший, але проблеми таки виникати можуть, оскільки підключення використовує радіочастоти.

Проблеми з ремонтом

Коли пристрій на гарантії, про це можна забути. А ось як гарантія скінчилася, то можуть виникнути проблеми з ремонтом. Багато майстрів просто не братимуться за ремонт такого девайсу — це може бути просто економічно невигідно, неможливо чи дуже складно. Начинка такого пристрою занадто мініатюрна, а корпус іноді потрібно навіть розпилювати, щоб отримати доступ усередину. Більшість пристроїв – одноразові.

Висока вартість

Та й найважливіший мінус такого гаджета — найвища ціна. Більш-менш пристойні Bluetooth-навушники коштуватимуть від 3000 гривень. За таку суму можна купити провідні набагато кращої якості. Якщо помножити це на ризик втрати такого гаджета — одразу виходячи з магазину вже думаєш про те, чи потрібні такі навушники.

Але незважаючи на мінуси люди продовжують і користуватимуться такими пристроями — дроти, що завжди плутаються, це вагома причина використовувати бездротові «вуха».