Red Dead Redemption запустили на Snapdragon 8 Elite при 160 fps

Хтось, ймовірно, зміг запустити на пристрої з чипом Snapdragon 8 Elite нещодавно випущену для ПК версію гри Red Dead Redemption (оригінал для консолей з’явився в 2010-му). Саме по собі досягнення може здатися незначним, проте з опублікованого в X скріншота випливає, що система змогла видати понад 160 fps.

Скріншот, стверджується, був знятий зі стріму в китайській відеоплатформі BiliBili. Жодних подробиць про експеримент немає, однак можна припустити, що Red Dead Redemption запускали через емулятор, оскільки нативної версії цієї гри для Android немає.

Не уточнюються і налаштування графіки, але згідно з припущеннями користувача, який опублікував скріншот, йдеться про 720p. Додатковій же пікселізації картинки сприяли, ймовірно, алгоритми стиснення BiliBili. Крім того, невідомо, на якому саме смартфоні зі Snapdragon 8 Elite запускали Red Dead Redemption.