Никаких прогулов без справки: украинские дети больше не смогут пропускать уроки просто так

В Украине хотят уменьшить срок, в течение которого дети могут не ходить в школу. По правилам, действующим по состоянию на сентябрь 2024 года, ученики могут отсутствовать на уроках без медицинской справки или заявления от родителей максимум 10 дней. Но в Министерстве образования настаивают на сокращении этого срока до 5 дней.

В ведомстве считают, что уменьшение разрешенного срока отсутствия в школе без уважительной причины значительно облегчит работу социальных служб. Ведь таким образом им будет проще выявлять семьи, в которых родители не выполняют свои обязанности должным образом, и вовремя сообщать о таких случаях в соответствующие государственные органы.

Министерство образования даже инициировало общественное обсуждение данного вопроса, в рамках которого было получено около сотни писем с предложениями от граждан. Однако большинство отзывов были негативными.

Авторы писем не поддержали стремление Минобразования уменьшить срок безосновательного отсутствия детей в школе. Более того, участники обсуждения выступили против информирования полиции о детях, не охваченных обучением. Поэтому очевидно в ближайшее время инициатива Министерства образования так и останется только на бумаге, а родители смогут спокойно не пускать детей в школу в течение нескольких дней без справки от врача или соответствующего заявления.

Согласно действующим правилам ребенок действительно может из-за плохого самочувствия пропустить несколько уроков или даже несколько дней обучения. И все же родителям следует сообщить об этом классному руководителю хотя бы в устной форме.

Во всех других случаях длительное отсутствие ребенка в школе должно быть подтверждено объяснительной запиской от родителей или медицинской справкой. Если же ребенок не посещает уроки из-за поездки в санаторий, лагерь или участия в спортивных соревнованиях, его родители должны обратиться к руководству учебного заведения и написать соответствующее заявление.