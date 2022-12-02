З 1 грудня право призначати субсидії перейшло до Пенсійного фонду: що змінилося
Українці, які раніше не отримували субсидію, все ще мають шанс подати заяву до 15 грудня.
З 1 грудня призначати субсидії українцям замість органів соціального страхування буде Пенсійний фонд. Тож громадяни, які раніше не мали субсидії або отримали відмову в її наданні, все ще можуть звернутися із заявою до ПФУ. Щоправда доведеться поспішити, адже термін подачі документів закінчується 15 грудня.
Про останній шанс отримати субсидію на опалювальний сезон 2022/2023 розповіли на сторінках видання «Газправда». Отож щоб оформити допомогу по оплаті комуналки необхідно подати всі необхідні для її оформлення документи, а саме заяву та декларацію про доходи, не пізніше 15 грудня 2022 року.
Якщо претендент на субсидію попередньо вже отримав відмову через борги за оплату житлово-комунальних послуг на суму понад 680 грн, йому доведеться документально довести, що заборгованість була погашена. Для цього потрібно надати договір реструктуризації, а також можна оскаржити рішення про відмову в субсидії через суд.
Щоб оформити субсидію, потрібно подати декларацію та заяву, що відповідають установленим законом нормам, одним із наведених нижче способів:
- особисто звернувшись до уповноважених осіб місцевих органів влади, центру надання адміністративних послуг або сервісного центру Пенсійного фонду;
- надіслати поштою до сервісного центру ПФУ з 1 до 15 грудня;
- через портал державних послуг «Дія», сайт або мобільний додаток Пенсійного фонду (з 1 до 15 грудня).
Частині споживачів крім заяви та декларації доведеться подати й деякі інші документи, зокрема:
- довідку про доходи, якщо у ПФУ та ДФС немає повної інформації про них;
- договір оренди житла;
- довідку ВПО;
- довідку, що підтверджує проживання особи за місцем прописки тощо.
Нагадаємо, що українцям, які в минулому опалювальному сезоні вже отримували субсидію, автоматично нарахують її на сезон 2022/2023. Проте лише за умови, що за цей рік в домогосподарстві не відбулося ніяких змін.
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