З 1 грудня право призначати субсидії перейшло до Пенсійного фонду: що змінилося

З 1 грудня призначати субсидії українцям замість органів соціального страхування буде Пенсійний фонд. Тож громадяни, які раніше не мали субсидії або отримали відмову в її наданні, все ще можуть звернутися із заявою до ПФУ. Щоправда доведеться поспішити, адже термін подачі документів закінчується 15 грудня.

Про останній шанс отримати субсидію на опалювальний сезон 2022/2023 розповіли на сторінках видання «Газправда». Отож щоб оформити допомогу по оплаті комуналки необхідно подати всі необхідні для її оформлення документи, а саме заяву та декларацію про доходи, не пізніше 15 грудня 2022 року.

Якщо претендент на субсидію попередньо вже отримав відмову через борги за оплату житлово-комунальних послуг на суму понад 680 грн, йому доведеться документально довести, що заборгованість була погашена. Для цього потрібно надати договір реструктуризації, а також можна оскаржити рішення про відмову в субсидії через суд.

Щоб оформити субсидію, потрібно подати декларацію та заяву, що відповідають установленим законом нормам, одним із наведених нижче способів:

особисто звернувшись до уповноважених осіб місцевих органів влади, центру надання адміністративних послуг або сервісного центру Пенсійного фонду;

надіслати поштою до сервісного центру ПФУ з 1 до 15 грудня;

через портал державних послуг «Дія», сайт або мобільний додаток Пенсійного фонду (з 1 до 15 грудня).

Частині споживачів крім заяви та декларації доведеться подати й деякі інші документи, зокрема:

довідку про доходи, якщо у ПФУ та ДФС немає повної інформації про них;

договір оренди житла;

довідку ВПО;

довідку, що підтверджує проживання особи за місцем прописки тощо.

Нагадаємо, що українцям, які в минулому опалювальному сезоні вже отримували субсидію, автоматично нарахують її на сезон 2022/2023. Проте лише за умови, що за цей рік в домогосподарстві не відбулося ніяких змін.