Ніяких прогулів без довідки: українські діти більше не зможуть пропускати уроки просто так

В Україні хочуть зменшити термін, протягом якого діти можуть не ходити школу. За правилами, що діють станом на вересень 2024 року, учні можуть бути відсутні на уроках без медичної довідки чи заяви від батьків максимум 10 днів. Та у Міністерстві освіти наполягають на скороченні цього терміну до 5 днів.

У відомстві вважають, що зменшення дозволеного терміну відсутності в школі без поважної причини значно полегшить роботу соціальних служб. Адже таким чином їм буде простіше виявляти родини, в яких батьки не виконують свої обов’язки належним чином, і вчасно повідомляти про такі випадки у відповідні державні органи.

Міністерство освіти навіть ініціювало громадське обговорення даного питання, в рамках якого було отримано близько сотні листів із пропозиціями від громадян. Проте більшість відгуків були негативними.

Автори листів не підтримали прагнення Міносвіти зменшити термін безпідставної відсутності дітей у школі. Ба більше, учасники обговорення виступили проти інформування поліції про дітей, не охоплених навчанням. Тож вочевидь найближчим часом ініціатива Міністерства освіти так і залишиться лише на папері, а батьки зможуть спокійно не пускати дітей у школу протягом кількох днів без довідки від лікаря чи відповідної заяви.

Згідно з діючими правилами дитина справді може через погане самопочуття пропустити кілька уроків чи навіть кілька днів навчання. Та все ж батькам варто повідомити про це класного керівника хоча б в усній формі.

В усіх інших випадках тривала відсутність дитини в школі повинна бути підтверджена пояснювальною запискою від батьків або медичною довідкою. Якщо ж дитина не відвідує уроки через поїздку в санаторій, табір чи участь у спортивних змаганнях, її батьки повинні звернутися до керівництва навчального закладу й написати відповідну заяву.