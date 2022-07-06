Ціни на хозтовари вражають: скільки коштують засоби для догляду за тілом в окупованому Херсоні

Вартість звичайного шампуню сягнула 607 гривень, а гель для душу коштує понад 450 гривень. Фотознімки з цінами у херсонських магазинах нещодавно з’явились у Telegram-каналі українського журналіста Костянтина Рижинко. Вартість товарів вказано як в гривні, так і в російських рублях. Варто зазначити, що ціна побутової хімії на окупованих територіях в кілька разів перевищує вартість аналогічних позицій на території вільної України.





Схожа ситуація помічена і з іншими групами товарів та послуг. Вартість важливих для повсякденного життя товарів, зокрема і продуктів харчування, з моменту окупації значно зросла. Це викликає істотні труднощі в українців, що лишились у тимчасово захоплених населених пунктах. Місцеві мешканці спостерігають також дефіцит гуманітарної допомоги, ліків та інших важливих товарів.

Раніше було опубліковано, що в Мелітополі Запорізької області, який також тимчасово окупований, ринок нерухомості повністю зупинився через неможливість проводити фінансові операції легально. Вартість житла невпинно падає. Незважаючи на це, двокімнатну стару «хрущовку» власники не полишають надії продати за 47 тисяч доларів, або понад 2,5 мільйони російських рублів.