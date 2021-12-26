«1000 Зеленского»: субсидии и налоги

Обладатели «зеленых сертификатов» о вакцинации могут получить «президентскую» 1000 грн. на специально открытую карту в одном из банков-партнеров программы. Но вполне закономерно украинцев интересует целый ряд вопросов, связанных с льготами, налогами. О том, повлияет ли «бонусная 1000» на эти сферы, расскажем подробно.





1000 Зеленского и субсидии

В Министерстве социальной политики спешат успокоить украинцев, которые начали поднимать вопрос о влиянии “тысячи за вакцинацию” на назначение жилищной субсидии. Эти средства украинцы получают в рамках дополнительной программы єПідтримка, поэтому они никак не могу повлиять на назначение субсидий.

Также она не может в дальнейшем уменьшить размер помощи от государства. Дело в том, что выплата одноразовая, она не входит в общий совокупный доход домохозяйства, не увеличивает его, и, соответственно, не может никак влиять на выплату субсидий.

Поэтому все вопросы и опасения на этот счет абсолютно беспочвенны.

1000 Зеленского и налоги

В Министерстве финансов на вопрос влияния выплаты на налоги ответили почти аналогично. Данная сумма не входит в общий доход плательщика налогов. Напомним, что доход облагается налогом 19,5% – 18% и военным сбором 1,5%. А так как одноразовая выплата не есть доходом, согласно “Заключительным положениям” Кодекса данная сумма освобождается от налогообложения.

1000 Зеленского: сколько предусмотрено в бюджете на ее выплату

О том, что полностью вакцинированные украинцы могут получить 1000 грн сообщил глава государства 15 ноября, а 8 декабря уже был подписан соответствующий закон, согласно которому из бюджета выделили 8 млрд грн на программу єПідтримка.

На данный момент выплату уже получили 2,4 млн украинцев и ждут своей выплаты с уже оформленными картами еще 4 млн наших граждан.