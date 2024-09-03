Новые перспективы и белая полоса в жизни: гороскоп на сентябрь от Павла Глобы

Известный астролог Павел Глоба составил астрологический прогноз на сентябрь 2024 года. Какие знаки Зодиака ожидают перспективы, а кому следует готовиться к худшему?

ОВЕН

В этом месяце возможны трудности в общении с партнерами и друзьями. Не исключаются трудности в личной жизни.

Постарайтесь ни с кем не конфликтовать, сосредоточьтесь на новых перспективах. Вы сможете взяться и за работу, и за обучение.

Но цените свое время, рационально используйте свои ресурсы. Вы сможете отсеять ненужные контакты.

Уделяйте больше времени домашним делам.

ТЕЛЕЦ

В сентябре для вас открыты уникальные перспективы. Удачно складываются все поездки.

В середине месяца вы будете больше отдыхать. Также в это время вам стоит уделить внимание детям.

Во второй половине месяца вас ждет активная работа. Возможно, вы уйдете в новую сферу деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас открыты новые возможности в сфере недвижимости. Вы можете приобрести новое жилье.

В начале месяца вы получите успех в профессии, ведь вы будете чаще взаимодействовать с коллегами и партнерами.

Во второй половине месяца вас ждет удача в личной жизни.

РАК

Для вас открыто уникальное время. Вы должны стать более активными. Займитесь решением финансовых вопросов.

Близкие люди вас во всем поддержат.

В конце месяца вам стоит задуматься об инвестировании свободных средств.

ЛЕВ

Вы будете увлечены новыми проектами. Близкие люди помогут вам заниматься творчеством.

Вы можете проявить себя с интеллектуальной стороны на работе.

Финансовая ситуация начинает улучшаться. Но вы должны оградить себя от возможных рисков.

ДЕВА

Вы становитесь более активными. Однако не стоит сбрасывать негатив на близких людей.

В конце месяца вы будете заниматься организационными моментами. Постарайтесь избавиться от лишних вещей дома.

ВЕСЫ

События этого месяца коснутся по большей части карьеры. В вашем окружении могут появиться враги и конкуренты.

Будьте предельно внимательными. Не слушайте критику в свой адрес. Не нужно говорить о своих планах окружающим.

СКОРПИОН

За вами будет пристально наблюдать начальство. Вам обязательно напомнят о ваших ошибках.

Сохраняйте спокойствие, будьте предельно внимательны. В конце месяца вам удастся компенсировать многие потери.

СТРЕЛЕЦ

Уделяйте больше внимания дому и семье. Наступает прекрасное время для любых поездок.

Присмотритесь к своему окружению – в нем много нечестных людей.

Постарайтесь обойти стороной все интриги и сплетни.

КОЗЕРОГ

Возможны конфликтные ситуации на работе, но они временны.

Будьте внимательны в поездках. Друзья и родные помогут вам в делах.

ВОДОЛЕЙ

Не нужно ввязываться в сомнительные авантюры. Исключите любые финансовые потери.

Займитесь долгосрочным планированием.

РЫБЫ

В начале месяца для вас становятся важными люди из прошлого. Вы можете исправить ряд серьезных ошибок.

Ставьте перед собой высокие цели.

Исключите любые риски.