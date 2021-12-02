Цвяхи замість смартфону – в одній із українських торгових мереж трапився гучний скандал

Неприємна підміна трапилась у магазині «Фокстрот». Жінка придбала там iPhone, а отримала натомість купу залізяччя. Сума завданого збитку 24 тисячі гривень. Як так сталося, що українка стала жертвою обману? У Фокстроті є камери спостереження, а мережа магазинів є однією із найпопулярніших в Україні.





Як просто стати жертвою обману в 2021

Потерпілу звати Вікторія. Вона розповіла про те, як пішла до Фокстроту купувати собі новенький смартфон, на касі вона не перевірила запакований товар. А коли повернулася додому, її чекав неприємний сюрприз.

Ситуація склалась таким чином, що жінка приїхала потягом до міста, щоб купити собі телефон. Вона дуже поспішала, тому була неуважною до деталей того дня. На касі у Фокстроті продавець не запропонував перевірити гаджет, на потребу переставити сім карту зі старого телефона в новий вона отримала відмову, та наполягати не стала. Адже поспішала додому. На жаль вдома вона не змогла зрадіти своїй обнові.

Коли вдома вона зробила розпакування, була просто шокована. Те що її ошукали ніяк не вкладалося в голову, адже вона купувала телефон де не будь, а у відомій мережі. Вже пізніше пані Вікторія розповіла, що у коробці навіть скріпки для відкриття кейсу для сім-картки не було.

Наступного дня потерпіла знову приїхала до міста і прийшла у магазин. Її уважно вислухали, та розглядати ситуацію відмовились. Все через те, що товар необхідно перевіряти на касі. Потім жінка звернулась у поліцію і справа рушила з місця.

Зараз вже представники мережі магазинів особисто проводять розслідування, вони вже принесли офіційне вибачення та пообіцяли компенсувати збитки, які понесла Вікторія. Також у магазині пообіцяли вдосконалити систему безпеки клієнтів.