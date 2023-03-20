Українцям пообіцяли новий вид пенсій: хто може отримати

В Україні незабаром запровадять новий вид пенсій – меценатські. Отримувати такі пенсії зможуть українці, на користь яких був зроблений добровільний внесок у Пенсійний фонд. Про це повідомила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третякова.

Закон про меценатські пенсії в Раді прийняли ще у 2022 році. Згідно з ним українці можуть зробити добровільний внесок у Пенсійний фонд на користь своїх родчів і навіть незнайомих осіб. Із суми цього внеску люди, для яких він був зроблений, отримуватимуть пенсію.

Якщо ж пенсійний рахунок у адресата внеску вже є, йому просто збільшать розмір виплат. Таким чином українці можуть власноруч підвищити доходи своїх стареньких батьків, бабусь та дідусів. Третякова також зауважила, що стати меценатом ПФУ може будь-хто з громадян України, навіть якщо він проживає за кордоном.

Українцям стає все складніше отримати пенсію

В Україні з кожним роком підвищуються вимоги до стажу пенсіонерів. Зокрема зараз українці можуть вийти на пенсію у 60-т лише маючи 30 і більше років стажу. Однак ця цифра буде збільшуватися аж до 2028 року, коли мінімальний стаж для 60-річних громадян буде складати 35 років.

Вчені підрахували, що українці виходять на пенсію із середнім стажем у 32 роки. Виходить, що вже через 2 роки настане свого роду переломний момент, після якого кількість українців, які зможуть вийти на пенсію вчасно, почне стрімко знижуватися. Поступово частка пенсіонерів, які не встигатимуть виконати вимоги за стажем, перевищить 50%.

Звісно українці мають право вийти на пенсію пізніше, наприклад у 63 чи 65 років. Тим більше, що вимоги до таких пенсіонерів набагато нижчі. Щоб піти на заслужений відпочинок у 63 роки потібно відпрацювати щонайменше 20 років, а 65-річним пенсіонерам – не менше 15 років. Однак через зростанням мінімального стажу таким українцям доведеть перепрацьовувати у той час, коли вони могли б насолоджуватися спокійною старістю та нянчити онуків.