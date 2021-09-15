В Україні одружуватимуть та розводитимуть по новому

Вже за п’ять років в Україні може не залишитися жодного державного нотаріуса. Відповідний документ вже підготували до розгляду у Верховній Раді народні депутати. Авторами законопроекту виступили понад півсотні парламентарів із різних фракцій. У разі схвалення закону державний нотаріат ліквідують, а приватні нотаріуси отримають чимало нових повноважень.





Що зміниться у роботі нотаріусів

Поза зникненням державних нотаріусів як класу, документ внесе ще багато змін нотаріальну рутину. Зокрема роботу представників цієї професії планують цифровізувати, відкривши їм доступ до Єдиного демографічного реєстру. Це значно спростить перевірку документів перед виконанням нотаріальних операцій та допоможе ефективніше боротися із шахрайством.

Приватні нотаріуси зможуть закріпити за собою і деякі функції, які наразі делегує їм Міністерство юстиції (перевірки тощо). Після проведення ініційованої законопроектом реформи Мін’юст залишить за собою лише повноваження з прийняття рішень та контролю, а нотаріусам буде повністю передане право виконання дій, які раніше їм лише делегувалися.

Ініціативу з ліквідації державного нотаріату більшість учасників ринку підтримали. Адже якість послуг у приватників часто набагато вища, ніж у державних нотаріусів. При цьому значного розриву у цінах між ними немає. Та й досвід розвинутих країн вже не перший рік демонструє нам недоцільність існування інституту державного нотаріату.

Оформити розлучення буде простіше

Оновлений нотаріат зможе також виконувати деякі функції РАЦСів. Йдеться про процедури укладення та розірвання шлюбу. Якщо Верховна Рада прийме відповідний закон, пара отримає можливість подавати документи на розлучення як до РАЦСу, так і до нотаріуса. Обидва представника закону зможуть через 30 днів з моменту звернення громадян скласти акт про розірвання шлюбу. Таким чином вдасться хоча б трохи розвантажити РАЦСи, звільнивши їх від рутинної, та на жаль доволі популярної в Україні процедури.

Розлучитися у нотаріуса зможуть і пари з дітьми. Щоправда, їм доведеться укласти нотаріальний договір, який визначатиме місце проживання дитини, участь батьків у вихованні та порядок сплати аліментів після розлучення.