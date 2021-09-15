Дорога горілка: в Україні злетять ціни на всі види алкоголю

Незабаром в Україні суттєво подорожчають алкогольні напої. У Міністерстві економіки вже підготували проект постанови, у якому йдеться про затвердження нових мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на цей вид продукції. Документ «розв’яже руки» легальним продавцям алкоголю, які зможуть встановити вищу ціну на свій товар.





«У зв’язку зі здорожчанням сировини, що використовується у галузі, виробники відчувають потребу збільшення вартості свого товару. Однак зробити цього не можуть без перегляду мінімальних роздрібних цін», – пояснюють у міністерстві.

Законопроект вплине не лише на збільшення ціни алкоголю до економічно обґрунтованого рівня, а й на детінізацію ринку підакцизної продукції. Адже зараз в Україні продаж підробних та контрабандних алкогольних напоїв майже не контролюється. Нелегальні продавці занижують ціни на алкоголь, чим власне дискредитують виробників та офіційних розповсюджувачів. Тож підвищення мінімальної вартості допоможе скоротити обсяги нелегального алкоголю на ринку та сприятиме розвитку відповідного сектору економіки України.

Наразі Міністерство економіки, за сприяння Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, саме працює над алгоритмом для розрахунку МРЦ, його оновленням та вдосконаленням.

«Ми враховуємо усі наявні дані, зокрема питому вагу обсягів продукції виробника на ринку, та інші важливі індикатори. А вже після цього порівнюємо доступну інформацію стосовно ринкових цін. Таким чином нам вдається уникнути складнощів, пов’язаних з маніпуляцією даними», – повідомив заступник міністра економіки Сергій Теленик.

Наразі новий законопроект знаходиться на етапі узгодження іншими владними органами. Тож українці мають час підготуватися до суттєвого підвищення цін на алкогольну продукцію.

Нагадаємо, що в Україні алкогольні напої наразі продають за доволі низькою ціною у порівнянні із іншими країнами Європи. В загальному ж вартість алкоголю на території Євросоюзу може відрізнятися навіть у кілька разів. Наприклад розрив між Фінляндією та Угорщиною за цим показником – понад 250%.