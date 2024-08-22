В українців на смартфонах все частіше з’являється буква “Е”: що це та як діяти

Коли на телефоні з’являється буква «E», зв’язок моментально стає гіршим, а інтернет практично пропадає. Розповімо, що таке буква «Е», чому вона доволі часто з’являється на смартфонах українців.

Що таке буква «Е» на телефоні та чому вона з’явилася?

Поява літери «E» у рядку стану телефону означає, що стандарт зв’язку змінився на «EDGE». Це проміжний стандарт між «2G» і «3G», максимальна швидкість якого не перевищує 384 кбіт/с. Цього може бути достатньо для завантаження повідомлень у месенджері, але не вистачить для перегляду відео, фото та іншого контенту – такі файли якщо і відкриватимуться, то з найменшою роздільною здатністю і дуже повільно.

Зустрічається такий стандарт найчастіше в дорозі між населеними пунктами, де покриття більш сучасних стандартів зв’язку відсутнє. Зв’язок погіршується до «EDGE» за містом, на дачі – там, де вежі стільникових операторів перебувають на відстані або зустрічаються рідко.

В Україні цей значок часто став з’являтися через відключання світла, так як оператори навмисно зменшують навантаження на базову станцію, яка без світла працює від генератора.

З’явитися буква «Е» може і в місцях, що заглушають сигнал від вишок або мають перешкоди:

У підвальних приміщеннях і на цокольних поверхах.

У ліфтах.

У густому лісі або горах.

У густонаселеному районі з великим числом інших абонентів того ж оператора.

У віддалених селах, степах, горах тощо.

Нерідко трапляється і так, що зв’язок погіршується раптово, з’являється буква «E», а інтернет зникає – при цьому абонент не міняв свого місця розташування або не виїжджав за межі міста. Якщо проблема не на боці оператора (наприклад, тимчасові технічні неполадки або високе навантаження на вишку), то в цьому випадку налагодити сигнал можна кількома способами.

Перезавантаження мобільного інтернету через режим польоту

Якщо звичайне перезавантаження мобільних даних і телефону не допомогло, необхідно повністю перезавантажити бездротові з’єднання через авіарежим. Для цього необхідно:

Увімкнути режим польоту. Зачекати близько 10-15 секунд. Вимкнути режим польоту.

Після цього зв’язок найчастіше відновлюється, і смартфон починає працювати з більш просунутими стандартами зв’язку.

Поміняти тип мережі

Трапляється так, що смартфон не може підключитися до найбільш високошвидкісної мережі 4G (наприклад, через високе навантаження на неї) і після цього відразу переходить на «EDGE». Щоб цього уникнути, необхідно вручну переключитися на стандарт 3G, який наразі може працювати краще за 4G і буде в рази швидшим, ніж «E». Зробити це потрібно в такий спосіб:

Відкрити налаштування телефону. Перейти в розділ «Мобільні дані та SIM-карти». Натиснути на рядок Переважний тип мережі. Вибрати варіант «3G/2G (авто)».

Після цього смартфон має переключитися на мережу 3G, а повернутися на 4G можна буде пізніше, коли зв’язок із цим стандартом налагодиться.

Вибрати оператора зв’язку вручну

У тому ж розділі налаштувань про SIM-карту є пункт, що дає змогу вибрати свого мобільного оператора. За замовчуванням у ньому ввімкнено автоматичний вибір, який необхідно відключити і вибрати провайдера зі списку вручну.

Перейти до іншого оператора зв’язку

Не завжди проблему можна вирішити налаштуваннями смартфона, оскільки проблема не в них або тимчасових неполадках зі зв’язком. Якщо буква «Е» з’являється стабільно в одному й тому самому місці (наприклад, у квартирі абонента), то причина нерідко в самому операторі зв’язку – його вишка розташована занадто далеко або обладнання недостатньо просунуте, щоб забезпечити стабільне з’єднання для всіх абонентів.

У цьому випадку відновити нормальний інтернет і мобільний зв’язок можна, тільки якщо поміняти провайдера зв’язку. Дізнатися, який оператор найкраще ловить у конкретному районі, можна через знайомих, сусідів, форуми в інтернеті або карту покриття на офіційному сайті провайдера.