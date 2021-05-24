Рейтинг кращих смартфонів 2021 року зі 8 ГБ оперативної пам’яті

Оперативна пам’ять потрібна смартфону для багатозадачності і стабільної роботи ОС в цілому. Якщо ви хочете, щоб з цим у гаджета не було ніяких проблем – зверніть увагу на моделі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Такі апарати плавно працюють зараз і залишаться актуальними протягом найближчих 3-4 років. Яку ж модель вибрати? Зараз розповімо.





№5 – Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Poco X3 Pro побудований на базі 8 ГБ оперативної пам’яті і майже флагманського процесора Snapdragon 86, який набирає з ним 450 тисяч балів в AnTuTu. Це кращий результат в сегменті. До того ж у гаджета приємний в повсякденній експлуатації 6.67-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц, а також батарея ємністю 5160 мАг, якої вистачає на день автономної роботи.



№4 – Samsung Galaxy A52

Новинка корейців може похвалитися унікальним дизайном з острівною фронталкою і кришкою з приємного в тактильному плані матеріалу. Також у гаджета крутий AMOLED дисплей з розгорткою 90 Гц, 8 Гб оперативної пам’яті і процесор Snapdragon 720G, з яким навіть сучасні ігри будуть працювати справно. Доповнюється це стереодинаміками і корпусом з вологозахистом.



№3 – Redmi Note 10 Pro



Redmi Note 10 Pro – найдоступніший на ринку смартфон з 120-герцовим AMOLED екраном. Примітно, що незважаючи на це гаджет не просідає в інших експлуатаційних характеристиках. У нього ємний АКБ на 5020 мАг з 33-ватною швидкою зарядкою, спритний процесор Snapdragon 732G, 8 Гб оперативної пам’яті і квадрокамера 108 + 8 + 2 + 5 МП.



№2 – Google Pixel 5

Google Pixel 5 – унікальний смартфон. Він володіє мініатюрними розмірами, тому сподобається всім, хто на дух не переносить лопатоподібні пристрої. До того ж, він працює під управлінням чистої версії Android і буде отримувати оновлення протягом наступних 4 років. Все це доповнюється актуальним процесором Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативної пам’яті, 90-герцовим екраном і топовими фотоможливостями.



№1 – Samsung Galaxy S21 Ultra

S21 Ultra – найактуальніший смартфон корейців з підтримкою стилуса. Крім цього, у моделі унікальний дизайн, преміальні матеріали корпусу, а також самі передові характеристики по всіх фронтах. 6.8-дюймовий екран видає картинку в 2К, гучні стереодинаміки звучать соковито і об’ємно, а фотоможливості квадрокамери 108 + 12 +10 + 10 МП вгамують потреби навіть закоренілого фаната мобільного зйомки.

