С субботы больше нельзя: В Украине вступил в силу новый строгий запрет

Национальный банк Украины (НБУ) издал директиву для всех банковских и небанковских финансовых учреждений, которая запрещает им принимать товары двойного использования в качестве залога по кредитам.

Товары двойного использования, к которым относятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА), приборы ночного видения и тепловизоры, признаны имеющими потенциальное военное применение, и внесены в Единый список товаров двойного использования.

Это новое положение, которое вступит в силу 4 мая, было принято в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, изложенного в Указе Президента от 20 апреля 2024 года.

Указ № 234/2024 направлен на обеспечение стабильности банковской системы и предотвращение кризисных явлений в период действия военного положения путем ограничения практики, которая может подорвать национальную безопасность.

Запрет распространяется не только на банки, но и на ломбарды, которые также больше не смогут осуществлять операции с товарами двойного назначения, такими как дроны и другие определенные технологии. Этот шаг является частью более широких усилий украинского правительства, одобренных президентом Зеленским 20 апреля, направленных на смягчение негативных последствий азартных игр в Интернете во время военного положения.