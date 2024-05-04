С субботы больше нельзя: В Украине вступил в силу новый строгий запрет
Национальный банк Украины (НБУ) издал директиву для всех банковских и небанковских финансовых учреждений, которая запрещает им принимать товары двойного использования в качестве залога по кредитам.
Товары двойного использования, к которым относятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА), приборы ночного видения и тепловизоры, признаны имеющими потенциальное военное применение, и внесены в Единый список товаров двойного использования.
Это новое положение, которое вступит в силу 4 мая, было принято в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, изложенного в Указе Президента от 20 апреля 2024 года.
Указ № 234/2024 направлен на обеспечение стабильности банковской системы и предотвращение кризисных явлений в период действия военного положения путем ограничения практики, которая может подорвать национальную безопасность.
Запрет распространяется не только на банки, но и на ломбарды, которые также больше не смогут осуществлять операции с товарами двойного назначения, такими как дроны и другие определенные технологии. Этот шаг является частью более широких усилий украинского правительства, одобренных президентом Зеленским 20 апреля, направленных на смягчение негативных последствий азартных игр в Интернете во время военного положения.
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