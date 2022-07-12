Найтяжчих боїв слід чекати не на Донбасі, – військовий експерт

Саме Херсонщина дуже скоро стане ареною найжорсткіших боїв, а не Донбас, заявив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.





Це пов’язано насамперед із тактикою ЗСУ, що змінилася. Наша армія перейшла до третього етапу – звільнення тимчасово окупованих територій, повідомляє експерт.

Варто говорити і про те, що окупаційна армія відчуває брак як важкої бронетехніки, так і головного – боєкомплекту саме на території Херсонської області. З цим пов’язана передислокація додаткових підрозділів з території АР Крим та перекидання боєкомплекту з Республіки Білорусь. Зафіксовано передислокацію до ста вагонів. Все це свідчить про те, що позиції окупаційних військ у Херсонській області зазнають власне ударів з боку ЗСУ.

Водночас, експерт підтвердив, що на Донбасі ситуація важка, але контрольована. Лінія оборони простяглася від Соледара, Бахмута до Слов’янська. ЗСУ за останній тиждень не відступили ні на крок. Окупантам також не вдалося взяти під контроль адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.