Повідомлення від ПФУ на 27 квітня: на пенсії виділено менше ніж у березні

Пенсійний фонд України оголосив про завершення фінансування пенсій за квітень 2024 року, загалом розподіливши 60,5 мільярда гривень. Це на 2,6% менше, ніж у попередньому місяці, коли на пенсійні виплати було виділено 62,1 млрд грн.

Незважаючи на це скорочення, середній розмір пенсії залишається незмінним, оскільки кількість пенсіонерів може коливатися. Зокрема, у січні-березні кількість пенсіонерів зменшилась на 362 000 осіб і склала 10,155 млн. осіб. Однак середня пенсія зросла на 505 грн, або на 9,6%, до 5 743 грн за квартал.

Зменшення кількості пенсіонерів може бути пов’язане з тим, що деякі особи не пройшли обов’язкову ідентифікацію.

Також нагадуємо, що мораторій на підвищення тарифів гарантує, що ціни на газ для населення залишатимуться незмінними щонайменше ще рік.