Створено найкорисніший гаджет для автомобілістів

Компанія SPARQ Inc зі США представила корисний гаджет під назвою SPARQ Diagnostics. Це прилад для діагностики автомобіля в домашніх умовах.

Власнику SPARQ Diagnostics більше не доведеться відправляти своє авто на діагностику, якщо сталася якась проблема – достатньо підключити гаджет до машини за допомогою універсального роз’єму OBD-II. Прилад збере всю інформацію і надішле на смартфон дані, де буде вказано, що саме не так із транспортом. Потім користувач може відправити авто в сервіс, знаючи, що конкретно майстрам потрібно полагодити.

За словами виробника, SPARQ Diagnostics може обчислити понад 50 000 різних видів несправностей з авто. Гаджет сумісний з усіма автомобілями, випущеними не раніше 1996 року. У приладу є мобільний додаток для iOS і Android, а також підтримка Bluetooth для підключення до смартфона.

Прилад отримав сертифікацію від найбільших автовиробників. За точність визначення несправностей відповідають вбудовані нейромережі, які розуміють, яка модель авто перед ним, як машина має поводитися, і як вона поводиться за наявності поломки.

SPARQ Diagnostics має габарити 6,2 x 4,5 x 2,1 см. Пристрій уже доступний за попереднім замовленням у США, а роздрібні продажі пристрою почнуться в травні 2024 року. Ціна приладу – 499 доларів.