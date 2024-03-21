Подарки и проблемы: гороскоп на 21 марта, четвер, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo. Сегодня, 21 марта, судьба преподносит многочисленные сюрпризы. Для кого-то они обернутся подарками, а для кого-то новыми проблемами. Если проявлять в этот день инициативу, то велик шанс заполучить желаемое и обставить конкурентов.

♈ Овны

Тревожность и дискомфорт не будут отпускать до самого вечера. И чтобы не словить невроз, постарайтесь чаще говорить с любимыми людьми и браться за сложные дела коллективно. Также полезно помогать нуждающимся — это поднимет не только ваше настроение, но и самооценку.

А о том, что это упадет плюсиком в копилку кармы и говорить нечего. Не стоит перегружаться — организм может не выдержать.

Космический совет: остерегайтесь сегодня незнакомых людей, они могут значительно подпортить вам день. Погуляйте с друзьями вечером.

♉ Тельцы

Сегодня вас засосет в воронку событий, действий и общения. Вы не сможете дать отпор этой суматохе, но отдыхать время от времени все же удастся. И звезды советуют воспользоваться этой возможностью — так ваша результативность не исчезнет до самого вечера.

А вот спорить в этот день нежелательно — вас вряд ли поймут. Лучше сосредоточьтесь на рабочих делах — это принесет пользу.

Космический совет: не сплетничайте, это может выйти вам боком. Ге злитесь и не выплескивайте агрессию на посторонних, они затаят злобу.

♊ Близнецы

Пора отказываться от того, что зря вытягивает из вас силы. Начитать что-то новое сегодня тоже не стоит — для этого еще не пришло время.

Также стоит прислушиваться к просьбам близких людей — возможно, они не могут справиться с некоторыми проблемами самостоятельно. Полезно думать о будущем — это будет вдохновлять вас на большие и рискованные поступки.

Космический совет: сколько посеешь, столько пожнешь. Постарайтесь выжать из себя все соки и хорошо постараться поработать для своего будущего.

♋ Раки

Силы переполняют и самое время заняться теми делами, до которых прежде не доходили руки. Также сегодня у вас будет больше работы, чем обычно, и вы со всем справитесь на ура.

Так что заряжайтесь утром вкусным кофе и идите покорять этот мир. А вот со словами и действиями стоит быть осторожнее — можете кого-то нечаянно задеть за живое и испортить хорошие отношения.

Космический совет: совместные прогулки на свежем воздухе с любимым человеком сегодня обязательны, чтобы набраться сил и позитива.

♌ Львы

Смело выбрасывайте из своей жизни контакты и дела, которые не приносят вам пользы. Также полезно убраться в доме, освободить шкафы от старых вещей — поверьте, вам будет легче дышаться. Полезно прислушиваться к интуиции — она подскажет, в каком направлении двигаться дальше.

Но браться за что-то новое в этот день не стоит — еще не пришло время. А вот высказывать свое мнение не стоит — к вам вряд ли кто-то прислушается.

Космический совет: жизненная энергия сегодня на подъеме. Старайтесь рассудительно подходить к задачам и не делать лишней работы.

♍ Девы

Ваше обаяние очаровывает всех вокруг — обязательно воспользуйтесь этим, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и влюбить в себя самого симпатичного/ симпатичную коллегу.

Интуиция сегодня тоже работает без перебоев — прислушивайтесь к ней, чтобы решить важные и сложные вопросы. Также полезно в этот день посвящать больше времени близким — сможете укрепить отношения.

Космический совет: сегодня не спорьте со второй половинкой, есть риск довести до скандала. Держите свои эмоции под контролем.

♎ Весы

Сегодня вы захотите взяться за все разом, но это плохая идея. Звезды советуют не поддаваться порывам и работать в спокойном темпе, не распыляя свое внимание.

В семье возможно непонимание, и важно решать проблемы очень быстро — так вы сохраните хорошие отношения. А вот перенапрягаться физически или ментально сейчас не стоит — могут о себе напомнить хронические заболевания.

Космический совет: проявите свой характер, и окружающие это оценят, особенно руководители. Проведите день с пользой.

♏ Скорпионы

Эмоциональные американские горки будут тормозить все планы. Так что можете смело перекладывать на завтра переговоры и сложную работу.

Также не стоит в этот день перенапрягаться как физически, так и ментально, иначе можете испортить настроение сначала себе, а потом — своим близким. Полезно разговаривать с домашними о проблемах, которые вас волнуют уже очень давно.

Космический совет: вы и так самый интуитивный знак зодиака, а сегодня вам еще сверху будут прилетать знаки судьбы. Доверяйте себе.

♐ Стрельцы

Неспокойный день, когда каждый норовит испортить вам настроение и разжечь конфликт на пустом месте. Постарайтесь меньше общаться, чтобы сохранить внутреннее спокойствие.

Интуиция сегодня тоже отключится и решать какие-то проблемы будет сложно. Постарайтесь отложить важные переговоры и дела на завтра, когда вы сможете настроить громкость внутреннего голоса.

Космический совет: не стесняйтесь признаваться в любви своей семье и второй половинке. Им очень нужно услышать теплые слова.

♑ Козероги

Не перенапрягайтесь и не беритесь за что-то серьезное, если чувствуете, что силы покинули вас. Отдыхать в этот день очень важно — так вы будете сохранять свою результативность.

Также сегодня судьба может столкнуть вас с кем-то из прошлого, с тем, о котором вы могли много думать в последнее время. Давать ответы на что-то сейчас нужно осторожно: берите больше времени на раздумья, чтобы не совершить ошибку.

Космический совет: материальное положение может ухудшиться. Не обращайтесь за помощью, решайте сами новые проблемы.



♒ Водолеи

Сегодня вы можете поддаться импульсу и купить вещи, которые на самом деле вам совершенно не нужны. Если отправляетесь куда-то, постарайтесь не брать с собой много денег, чтобы не потратиться лишний раз.

Многие норовят поругаться с вами на пустой месте. Избегайте конфликтов всеми возможными способами, чтобы не испортить и свое настроение, и отношения с близкими.

Космический совет: оставьте весь негатив в прошлом, он вам только мешает. Пришло время пойти на уступки начальству или партнеру.

♊ Рыбы

Гните свою линию и не соглашайтесь на малое, если можете добиться большего. А в трудных ситуациях можно рассчитывать на друзей и близких — они поддержат и помогут советом. Главное — не унывать и двигаться вперед.

Только будьте осторожнее: велик риск оценить свои возможности неверно и замахнуться на то, что вам не по зубам. Также звезды советуют сделать что-то хорошее для своего организма — кушать больше овощей и гулять на сведем воздухе, например.

Космический совет: постарайтесь не тратить сегодня деньги, есть риск импульсивных напрасных покупок.