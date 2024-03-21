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Подарки и проблемы: гороскоп на 21 марта, четвер, для всех знаков зодиака

21.03.2024

Ежедневный гороскоп на GSMinfo. Сегодня, 21 марта, судьба преподносит многочисленные сюрпризы. Для кого-то они обернутся подарками, а для кого-то новыми проблемами. Если проявлять в этот день инициативу, то велик шанс заполучить желаемое и обставить конкурентов.

♈ Овны

Тревожность и дискомфорт не будут отпускать до самого вечера. И чтобы не словить невроз, постарайтесь чаще говорить с любимыми людьми и браться за сложные дела коллективно. Также полезно помогать нуждающимся — это поднимет не только ваше настроение, но и самооценку.

А о том, что это упадет плюсиком в копилку кармы и говорить нечего. Не стоит перегружаться — организм может не выдержать.

Космический совет: остерегайтесь сегодня незнакомых людей, они могут значительно подпортить вам день. Погуляйте с друзьями вечером.

 Тельцы

Сегодня вас засосет в воронку событий, действий и общения. Вы не сможете дать отпор этой суматохе, но отдыхать время от времени все же удастся. И звезды советуют воспользоваться этой возможностью — так ваша результативность не исчезнет до самого вечера.

А вот спорить в этот день нежелательно — вас вряд ли поймут. Лучше сосредоточьтесь на рабочих делах — это принесет пользу.

Космический совет: не сплетничайте, это может выйти вам боком. Ге злитесь и не выплескивайте агрессию на посторонних, они затаят злобу.

 Близнецы

Пора отказываться от того, что зря вытягивает из вас силы. Начитать что-то новое сегодня тоже не стоит — для этого еще не пришло время.

Также стоит прислушиваться к просьбам близких людей — возможно, они не могут справиться с некоторыми проблемами самостоятельно. Полезно думать о будущем — это будет вдохновлять вас на большие и рискованные поступки.

Космический совет: сколько посеешь, столько пожнешь. Постарайтесь выжать из себя все соки и хорошо постараться поработать для своего будущего.

 Раки

Силы переполняют и самое время заняться теми делами, до которых прежде не доходили руки. Также сегодня у вас будет больше работы, чем обычно, и вы со всем справитесь на ура.

Так что заряжайтесь утром вкусным кофе и идите покорять этот мир. А вот со словами и действиями стоит быть осторожнее — можете кого-то нечаянно задеть за живое и испортить хорошие отношения.

Космический совет: совместные прогулки на свежем воздухе с любимым человеком сегодня обязательны, чтобы набраться сил и позитива.

 Львы

Смело выбрасывайте из своей жизни контакты и дела, которые не приносят вам пользы. Также полезно убраться в доме, освободить шкафы от старых вещей — поверьте, вам будет легче дышаться. Полезно прислушиваться к интуиции — она подскажет, в каком направлении двигаться дальше.

Но браться за что-то новое в этот день не стоит — еще не пришло время. А вот высказывать свое мнение не стоит — к вам вряд ли кто-то прислушается.

Космический совет: жизненная энергия сегодня на подъеме. Старайтесь рассудительно подходить к задачам и не делать лишней работы.

 Девы

Ваше обаяние очаровывает всех вокруг — обязательно воспользуйтесь этим, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и влюбить в себя самого симпатичного/ симпатичную коллегу.

Интуиция сегодня тоже работает без перебоев — прислушивайтесь к ней, чтобы решить важные и сложные вопросы. Также полезно в этот день посвящать больше времени близким — сможете укрепить отношения.

Космический совет: сегодня не спорьте со второй половинкой, есть риск довести до скандала. Держите свои эмоции под контролем.

 Весы

Сегодня вы захотите взяться за все разом, но это плохая идея. Звезды советуют не поддаваться порывам и работать в спокойном темпе, не распыляя свое внимание.

В семье возможно непонимание, и важно решать проблемы очень быстро — так вы сохраните хорошие отношения. А вот перенапрягаться физически или ментально сейчас не стоит — могут о себе напомнить хронические заболевания.

Космический совет: проявите свой характер, и окружающие это оценят, особенно руководители. Проведите день с пользой.

 Скорпионы

Эмоциональные американские горки будут тормозить все планы. Так что можете смело перекладывать на завтра переговоры и сложную работу.

Также не стоит в этот день перенапрягаться как физически, так и ментально, иначе можете испортить настроение сначала себе, а потом — своим близким. Полезно разговаривать с домашними о проблемах, которые вас волнуют уже очень давно.

Космический совет: вы и так самый интуитивный знак зодиака, а сегодня вам еще сверху будут прилетать знаки судьбы. Доверяйте себе.

 Стрельцы

Неспокойный день, когда каждый норовит испортить вам настроение и разжечь конфликт на пустом месте. Постарайтесь меньше общаться, чтобы сохранить внутреннее спокойствие.

Интуиция сегодня тоже отключится и решать какие-то проблемы будет сложно. Постарайтесь отложить важные переговоры и дела на завтра, когда вы сможете настроить громкость внутреннего голоса.

Космический совет: не стесняйтесь признаваться в любви своей семье и второй половинке. Им очень нужно услышать теплые слова.

 Козероги

Не перенапрягайтесь и не беритесь за что-то серьезное, если чувствуете, что силы покинули вас. Отдыхать в этот день очень важно — так вы будете сохранять свою результативность.

Также сегодня судьба может столкнуть вас с кем-то из прошлого, с тем, о котором вы могли много думать в последнее время. Давать ответы на что-то сейчас нужно осторожно: берите больше времени на раздумья, чтобы не совершить ошибку.

Космический совет: материальное положение может ухудшиться. Не обращайтесь за помощью, решайте сами новые проблемы.

 Водолеи

Сегодня вы можете поддаться импульсу и купить вещи, которые на самом деле вам совершенно не нужны. Если отправляетесь куда-то, постарайтесь не брать с собой много денег, чтобы не потратиться лишний раз.

Многие норовят поругаться с вами на пустой месте. Избегайте конфликтов всеми возможными способами, чтобы не испортить и свое настроение, и отношения с близкими.

Космический совет: оставьте весь негатив в прошлом, он вам только мешает. Пришло время пойти на уступки начальству или партнеру.

♊ Рыбы

Гните свою линию и не соглашайтесь на малое, если можете добиться большего. А в трудных ситуациях можно рассчитывать на друзей и близких — они поддержат и помогут советом. Главное — не унывать и двигаться вперед.

Только будьте осторожнее: велик риск оценить свои возможности неверно и замахнуться на то, что вам не по зубам. Также звезды советуют сделать что-то хорошее для своего организма — кушать больше овощей и гулять на сведем воздухе, например.

Космический совет: постарайтесь не тратить сегодня деньги, есть риск импульсивных напрасных покупок.

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21.03.2024
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