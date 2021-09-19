Осінь цього року почалася з новини про популярну інтернет-аферу. Злочинці представляються головою Національного Банку України Кирилом Шевченко і виманюють гроші з банківських клієнтів. Ця інформація підтверджується спеціальним листом НБУ №20-0006/86122. Фінансова установа виявила численні спроби зловмисників обікрасти банківських клієнтів шляхом використання фішинга акаунта в месенджері “Signal” під іменем “Шевченко Кирило”.





Месенджер Signal з’явився в далекому 2013 році. Масове використання додатку почалося у 2021 році. Ріст популярності останнього пов’язаний з появою новини про злив клієнтських даних із WhatsApp. Користувачі, остерігаючись за свою безпеку, почали використовувати месенджер Signal. Популярністю додаток зобов’язаний також Ілону Маску та Едварду Сноудену. Відомі люди нахвалювали та рекомендували месенджер. Довгий час вважалося, що він захищає клієнтські дані та його неможливо зламати.

Онлайн-видання “Страна” з’ясувало у відомих експертів, як злодіям вдалося провести аферу. Зі слів спеціалістів існує два способи зливу інформації. Перший – розсилка повідомлень популярною людиною. На ім’я відомої особистості створюється декілька акаунтів і починається вестися активна переписка з користувачами соцмереж. Під час особистого спілкування з несправжнім “Кирилом Шевченко” витягується необхідна інформація про банківські дані.

Аферисти можуть піти другим шляхом. Вони розсилають шкідливі програмні забезпечення. Людина закачує вірусну програму на телефон/планшет/ноутбук. Вона одразу пошкоджує додатки, пов’язані з банківськими даними і вилучає всі кошти з рахунків. Аферисти переслідують одну ціль. Їм потрібно забрати гроші у жертви.

Фінансисти назвали нападки на клієнтів банка від імені Кирила Шевченко новим видом шахрайства. У письмовому документі НБУ наголошують, що неправомірні дії аферистів призвели до дискредитації фінустанови. Представники Нацбанку вимагають кримінального провадження.

Тепер всі банки повинні повідомляти про зловмисні дії з рахунками українських громадян НБУ та Департаменту Кіберполіції Нацполіції.

Інформація про дану аферу уже з’являлася раніше. Кирило Шевченко 13.09.21 року повідомив, що від його імені проводяться розсилки на просторах соціальної мережі Фейсбук. Першими жертвами злодіїв стали друзі поважної особи. На той момент керівник НБУ закликав людей не реагувати на фейкові повідомлення.