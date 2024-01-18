В Україні пропонують ввести податок на розкіш для фінансування мобілізації

Податки з купівлі нового iPhone і підвищені військові збори із зарплат понад 20 тисяч гривень можуть допомогти Україні профінансувати мобілізацію. Обкласти громадян податком на розкіш запропонувала депутатка Верховної Ради від партії “Слуга народу” Роксолана Підласа в ефірі національного телемарафону, передає “Дзеркало тижня”.

“Новий iPhone за 60-70 тисяч гривень може обкладатися податком. Якщо ви заробляєте понад 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не півтора відсотка, а три відсотки. Треба подумати про податки на розкіш”, – вважає парламентарій від партії президента України Володимира Зеленського.

У грудні 2023 року в Раді заявили про брак грошей на мобілізацію. Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що для виконання плану з призову потрібно 590 мільярдів гривень, а таких коштів у Києва немає.