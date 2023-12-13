Павел Глоба назвала заставки для телефона, которые привлекают удачу

Не должно быть секрета, что каждое изображение может обладать особыми свойствами. По мнению известного астролога Павла Глобы, устанавливая заставку на свой мобильный, большинство людей даже не задумывается о рациональной составляющей.
Поэтому стоит разобрать несколько изображений, которые точно стоит устанавливать.
Золотая рыбка
На первом месте – изображение золотой рыбы, символа богатства и удачи во многих культурах.
Считается, что блестящая рыбка приносит в жизнь финансовый успех и процветание.
Феникс
Феникс, восставший из пепла, символизирует перерождение и новые начала.
Поставьте его изображение на заставку мобильного, чтобы напоминать себе о возможности начать с чистого листа и добиться отличных результатов.
Счастливый треугольник
Счастливый треугольник объединяет в себя:
1) богатство;
2) любовь;
3) гармонию.
Он станет мощным символом на мобильном экране. Это изображение будет напоминать о важности баланса в жизни и о том, что успех не ограничивается лишь материальными ценностями.
Луна
Луна, символизирующая женскую энергию и мистическую связь с космосом, приносит особую энергетику.
Это изображение может стать напоминанием о важности внутренней силы и интуиции.
Дерево жизни
Изображение дерева жизни будет напоминать о важности роста в различных сферах жизни – от карьеры до духовного развития.
Это древо приносит удачу и процветание в каждом аспекте бытия.
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