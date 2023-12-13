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Павел Глоба назвала заставки для телефона, которые привлекают удачу

13.12.2023
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Не должно быть секрета, что каждое изображение может обладать особыми свойствами. По мнению известного астролога Павла Глобы, устанавливая заставку на свой мобильный, большинство людей даже не задумывается о рациональной составляющей.

Поэтому стоит разобрать несколько изображений, которые точно стоит устанавливать.

Золотая рыбка

На первом месте – изображение золотой рыбы, символа богатства и удачи во многих культурах.

Считается, что блестящая рыбка приносит в жизнь финансовый успех и процветание.

Феникс

Феникс, восставший из пепла, символизирует перерождение и новые начала.

Поставьте его изображение на заставку мобильного, чтобы напоминать себе о возможности начать с чистого листа и добиться отличных результатов.

Счастливый треугольник

Счастливый треугольник объединяет в себя:

1) богатство;

2) любовь;

3) гармонию.

Он станет мощным символом на мобильном экране. Это изображение будет напоминать о важности баланса в жизни и о том, что успех не ограничивается лишь материальными ценностями.

Луна

Луна, символизирующая женскую энергию и мистическую связь с космосом, приносит особую энергетику.

Это изображение может стать напоминанием о важности внутренней силы и интуиции.

Дерево жизни

Изображение дерева жизни будет напоминать о важности роста в различных сферах жизни – от карьеры до духовного развития.

Это древо приносит удачу и процветание в каждом аспекте бытия.

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13.12.2023
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