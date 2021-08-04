В вопросе продажи monobank и перехода всех его клиентов поставлена точка

Переговоры, которые якобы вели между собой руководители monobank и “Альфа-банк”, встревожили многих клиентов мобильного финансового учреждения. Ведь такая сделка могла существенно повлиять на порядок операций, и другие условия, к которым уже привыкли пользователи «банка без отделений». Однако представители обоих банков опровергли информацию о соглашении, хотя накануне всячески стимулировали интерес общественности к таким слухам.





Первым о неправдивости новости сообщил Олег Гороховский – один из соучредителей необанка. Свой комментарий он оставил в закрытом сообществе социальной сети Facebook monobank Community. В комментарии отмечалось, что объяснять «надписи на заборах» банкир не собирается. А относительно слухов о подготовке сделки продажи может сказать только, что они являются ложными.

Вскоре после появления комментария соучредителя monobank, представители “Альфа-банк” также публично опровергли информацию о покупке необанка. «Информация в средствах массовой информации касательно подготовки договора с monobank не является правдой. Сейчас мы не ведем переговоров с данным финучреждением и не планируем его приобретения», – сообщили в «Альфа-банке».

Интересно, что 2 августа, когда разговоры о переговорах между двумя банками только появились, обе стороны всячески избегали комментариев. Выглядело это как попытка подогреть интерес СМИ к возможной сделке.

Но как говорится «дыма без огня» не бывает. Поэтому можно предположить, что попытка торга между банками все же имела место, однако завершилась без успеха. Именно поэтому оба финансовых учреждения отказываются объяснять подробности.

Напомним, что monobank функционирует на базе лицензии «Универсал банка», поскольку является одним из его продуктов. В общем же проект финучреждения принадлежит перу команды Fintech Band, которая сформировалась из бывших работников «ПриватБанка». monobank с самого начала задумывался как новая система обслуживания клиентов без отделений, которая будет предоставлять все свои услуги с помощью смартфона.