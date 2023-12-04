У ПФУ зробили заяву: виплати скоротилися більш ніж на 1 тисячу гривень на людину

Пенсійний фонд України зробив важливу заяву на початку грудня. ПФУ повідомив про помітне зниження середньої заробітної плати в Україні протягом третього кварталу цього року, підкресливши падіння більше ніж на 1 тисячу гривень, а саме майже на 1.5 тис. гривень порівняно з попереднім роком. Ця інформація, оприлюднена прес-службою ПФУ, контрастує зі зростанням середньої заробітної плати в Україні на 8,4%, зафіксованим минулого року.

У вересні 2022 року середня зарплата становила 13 387,48 грн, але останні тенденції свідчать про її зниження. Детальна помісячна розбивка за 2023 рік пропонує більш чітку картину цих коливань:

Січень: Рік розпочався із середньою зарплатою 12 644,98 грн.

Лютий: Спостерігається незначне зростання, заробітна плата зросла до 12 794,11 грн.

Березень: Середня заробітна плата зросла до 13 423,28 грн.

Квітень: Подальше зростання до 13 626,02 грн.

Травень: Тенденція до зростання продовжилася, середній показник склав 14 109,64 грн.

Червень: Спостерігається значне зростання, пік – 16 012,38 грн.

Липень: Відбулося зниження, середній показник впав до 13 996,68 грн.

Серпень: Тенденція до зниження збереглася, опустившись до 13 778,13 грн.

Вересень: Квартал закінчився із середньою заробітною платою 14 518,38 грн.

Ці дані демонструють нестабільну ситуацію із заробітними платами в Україні протягом 2023 року, причому третій квартал відзначився помітним зниженням порівняно з піком, який спостерігався в середині року. Такі коливання відображають динамічні економічні умови в країні та підкреслюють виклики, з якими стикається робоча сила, орієнтуючись у мінливому фінансовому ландшафті.