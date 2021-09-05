Якою буде погода для українців цієї осені та взимку: синоптики зробили прогноз про перші заморозки та холодну зиму.

Як прогнозують світові метеорологи у центральній частині Європи, включаючи нашу країну, восени 2021 року українцям слід очікувати періоди тепла та дощів, а також перші ранні заморозки, а от зима обіцяє бути сніжною та холодною.





Якою буде осіння погода в Україні?

Кожного року формуванням тривалих прогнозів займаються великі світові метеорологічні центри Франції та Сполучених Штатів Америки. Їхні спеціалісти виділяють основні тенденції, які переважатимуть на деяких територіях.

За даними метеорологічного центру, вересень в Україні буде теплим, навіть декілька днів слід очікувати жаркими, але до кінця місяця значно похолодає. В жовтні на українців чекає похмура погода, а ближче до кінця місяця ймовірні перші заморозки. Натомість листопад відзначиться мокрим снігом та морозом, а зима буде холодною та сніжною.



Також метеорологи зазначають, що в останній місяць осені, температура повітря ймовірно може перевищувати норми показників минулих років.

Причиною цього став вже відомий Азорський антициклон, який доволі довготривалий час затримуватиметься на території України.

Прогнози погоди на зиму

Леонід Горбань – народний синоптик прогнозує, що цьогорічна зима для українців обіцяє бути сніжною і доволі холодною. Окрім цього, ймовірні крижані дощі. У січні 2022 року, за прогнозом синоптика можна очікувати значне потепління, але до кінця місяця, очікується справжня зима, скоріш за все дуже сильно засніжить. Лютнева ж погода, буде відповідною для цього місяця – люті морози, а також багато снігу, особливо в другій половині місяця можуть бути і снігові бурани.

Як ми можемо ще відмітити, Вазіра Мартазінова українська метеорологиня зазначила, що вже найперший сніг можна очікувати у другій половині жовтня. А середня температура цього місяця, можливо буде навіть нижчою, ніж у наступних листопаді та грудні.