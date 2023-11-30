Тільки до кінця року: НАК “Нафтогаз України” дає знижку при оплаті за газ одним способом

НАК “Нафтогаз України”, основний постачальник газу в Україні, нещодавно оголосив про нову ініціативу, спрямовану на надання фінансової допомоги своїм споживачам. Намагаючись зробити оплату за газ більш доступною, компанія запровадила схему значних знижок. Відтепер клієнти, які сплачують рахунки за газ через Укрпошту, національну поштову службу України, мають право на 30% знижку на комісійні збори, пов’язані з їхніми платежами. Ця знижка діє у всіх відділеннях Укрпошти по всій країні, що забезпечує широку доступність.

Ця ініціатива діє до 31 грудня 2023 року. В першу чергу вона орієнтована на тих, хто все ще покладається на традиційні способи оплати, такі як паперові квитанції, і вважає за краще здійснювати платежі особисто у відділеннях поштового зв’язку.

НАК “Нафтогаз України” визнає різноманітність вподобань та потреб своєї клієнтської бази, зазначаючи, що значна частина її клієнтів з різних причин не схильна користуватися послугами онлайн-платежів.

Прес-служба компанії підкреслила, що ця ініціатива є частиною її ширшої стратегії, спрямованої на задоволення потреб усіх типів споживачів, незалежно від їхніх технологічних можливостей чи вподобань. Крім того, “Нафтогаз” нагадує своїм клієнтам, що вони мають гнучкі можливості сплачувати за газ різними способами. Це і сучасні онлайн-сервіси, доступ до яких можна отримати через чати в соціальних мережах або особисті кабінети на сайті компанії, і більш традиційні способи, такі як відвідування поштових відділень чи інших фінансових установ.