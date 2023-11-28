Залишилося 2 дні: Ощад опублікував важливу новину для клієнтів банку

З 1 грудня 2023 року державний банк “Ощадбанк” планує впровадити низку інноваційних змін, спрямованих на покращення банківського обслуговування для своїх клієнтів. Ці оновлення, як повідомляється на офіційному сайті банку, насамперед торкнуться тарифів на обслуговування рахунків, у тому числі й зарплатних карткових.

Помітною зміною є скасування комісії за перекази за технологією peer-to-peer (P2P). Це стосується переказів, здійснених за допомогою платформ веб- та мобільного банкінгу, Ощад 24/7, з карток, випущених за тарифним планом “Зарплатний”, на інші картки Ощадбанку. Цей крок покликаний спростити фінансові операції для клієнтів банку, зробивши переказ коштів більш зручним та економічно вигідним.

Крім того, банк поширює звільнення від комісії на грошові перекази в межах мережі Ощадбанку за допомогою мобільного банкінгу. Очікується, що ця ініціатива заохотить більше клієнтів використовувати мобільний банкінг для здійснення фінансових операцій, що покращить загальний досвід користувачів.

Ощадбанк також наголошує на важливості обізнаності клієнтів щодо цих нововведень. Для забезпечення повної поінформованості клієнтів детальна інформація про переглянуті тарифи та інші відповідні зміни розміщена на офіційному сайті банку. Крім того, клієнти можуть отримати цю інформацію, завітавши до будь-якого відділення банку. Ці оновлення є частиною прагнення Ощадбанку постійно вдосконалювати свої послуги та реагувати на потреби клієнтів.