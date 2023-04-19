Третина українських пенсіонерів отримує менше 3 тис. грн: скільком платять понад 10 тисяч

В Україні майже третина пенсіонерів отримує пенсію менше 3 тис. грн. Якщо врахувати, що загальна кількість пенсіонерів становить 10,7 млн, то на мінімалку змушені виживати близько 3,5 млн стареньких. При цьому 10% українських пенсіонерів отримують виплати в розмірі 10 тис. грн і більше.

Такі дані щодо розміру пенсій українців станом на 1 квітня 2023 року надав Пенсійний фонд України. у відомстві зазначили, що середня пенсія українців зараз становить 5350 грн. При цьому близько чверті пенсіонерів продовжують працювати, отримуючи в середньому 5462 грн пенсії.

Тим часом близько 30% пенсіонерів мають пенсію від 2 до 3 тис. грн. Хоча є й елітна категорія пенсіонерів, дохід яких складає від 10 тис. грн. Переважно це держслужбовці, судді та інші високопосадовці. Решта пенсіонерів в Україні отримують такі пенсії:

до 2 тис. грн – 0,6%;

від 3 до 4 тис. грн – 21,3%;

від 4 до 5 тис. грн – 15,2%;

от 5 до 10 тис. грн – 23,2%.

Більшість українських пенсіонерів, а саме 73%, отримали пенсію за віком. Ще близько 14% отримали пільгову пенсію по інвалідності.

Пенсії українцям періодично підвищують. Наприклад лише у березні відбулася щорічна індексація, під час якої доходи більшості пенсіонерів зросли майже на 20%. А у квітні перерахують виплати ще й працюючим пенсіонерам. Громадянам, які перебуваючи на пенсії встигли відпрацювати бодай 2 роки, пенсію розрахують за новим кефіцієнтом стажу. У громадян із середньою пенсією у 5-6 тис. грн сума виплат збільшиться на 300-400 грн.

Нагадаємо, що українці можуть підвищити пенсію своїм близьким зробивши добровільний внесок у Пенсійний фонд. Йдеться про так звану «меценатську пенсію». При цьому 30% від внеску, зробленого на користь конкретного пенсіонера, йде на підвищення пенсій іншим українцям похилого віку. Наприклад якщо син зробить внесок у 100 тис. грн на ім’я своєї матері, то 70 тис. грн будуть використані на підвищення її пенсії. Решту 30 тис. грн – на збільшення виплат українцям із найнижчими пенсіями.