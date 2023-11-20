В одному з регіонів посилять мобілізацію: стане більше перевірок і блокпостів

У Херсонській області влада посилює мобілізаційний процес у відповідь на численні спроби чоловіків ухилитися від призову до армії. Обласна військова адміністрація на чолі з Олександром Прокудіним зосередилася на боротьбі з ухилянням від призову.

Прокудін оголосив, що таке рішення було прийнято під час останнього засідання Ради оборони Херсонської області.

В рамках цих заходів Національній поліції доручено активно розшукувати осіб, які ухиляються від військової служби. Крім того, будуть посилені перевірки на блокпостах. Ці перевірки мають на меті перевірити дотримання порядку отримання повісток та запобігти ухиленню від служби.

Крім того, обласна влада планує збільшити кількість мобілізованих херсонців, перевищивши попередні показники. Важливим кроком для забезпечення оперативної безпеки стала заборона РНБО на публікацію фото- та відеоматеріалів з певних місць, що мають військове значення. Цей захід покликаний запобігти тому, щоб ворог міг отримати уявлення про наслідки їхніх операцій. Ці кроки знаменують собою значну ескалацію мобілізаційних зусиль в регіоні і відображають ширшу стратегію підвищення військової готовності.