Клиентка Привата потратила весь кредитный лимит: суд разрешил его не возвращать

В Ленинском районном суде Днепра завершилось рассмотрение дела с участием Приватбанка и клиентки, которая отказала банку в удовлетворении иска. Клиентка использовала 34,6 тыс. грн с кредитной карты, но не вернула их. С начисленными процентами общая сумма долга достигла 42,8 тыс. грн. Однако суд вынес решение не в пользу банка.

На решение суда, как зафиксировано в реестре судебных решений, повлияло отсутствие в договоре конкретных процентных ставок и сроков кредитования. Клиент получил кредитную карту в 2007 году, но в заявлении на получение кредита не было указано процентной ставки и других условий, таких как штрафные санкции и неустойки.

Приватбанк утверждал, что клиентка, подписав анкету-заявление, согласилась с “Условиями и правилами предоставления банковских услуг” и “Тарифами”, изложенными на веб-сайте банка (www.privatbank.ua). Об этом свидетельствовала ее подпись на заявлении.

Клиентка возразила против этого аргумента, заявив, что она согласилась только с условиями от 21 июня 2007 года с кредитным лимитом в размере 2500,00 гривен. Она подчеркнула, что процентная ставка за пользование средствами не была указана в договоре.

Банк в своем требовании о возврате кредита требовал не только основную сумму долга (сумму займа), но и дополнительные расходы, в том числе начисленные проценты. Однако на решение суда об отказе в удовлетворении иска банка повлияли именно эти договорные неясности.