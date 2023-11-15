Шмигаль анонсував підвищення зарплат бюджетникам: до 20 тисяч на місяць

Український уряд оголосив про плани підвищити зарплати освітянам у 2024 році. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, зарплата вчителів зросте на 21%, а місячний дохід вчителя вищої категорії збільшиться до 17,4 тис. грн. Про це йдеться у повідомленні “Освіти”.

Таке підвищення зарплат є частиною соціальних видатків, передбачених у державному бюджеті на 2024 рік. Прем’єр-міністр Шмигаль повідомив, що наступного року фінансування освітньої галузі буде збільшено до 179 мільярдів гривень, що на 15% більше, ніж у 2023 році.

Шмигаль заявив: “У майбутньому бюджеті ми прагнемо підвищити оплату праці вчителів. Ми передбачаємо збільшення виплат вчителям на 21% у наступному році. Таким чином, середньомісячна заробітна плата вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн”.

Уряд також планує продовжити інші освітні ініціативи. Зокрема, виділення 2,5 мільярдів гривень на будівництво притулків, 1,5 мільярда на реформу Нової української школи, 1,5 мільярда на модернізацію шкільних їдалень та 1 мільярд на нові шкільні автобуси.

Крім того, пропонується збільшити на 15% фінансування наукових досліджень, з особливим акцентом на дослідження, пов’язані з оборонною промисловістю. Такий комплексний підхід підкреслює прихильність уряду до покращення інфраструктури освітнього сектору та добробуту освітян.