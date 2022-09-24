Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 24 сентября, Луна в знаке Дева. Это удачный день, чтобы заняться здоровьем, привести в порядок режим дня и питание. Хорошее время, чтобы разобраться с долгами и заплатить по счетам, а также заняться рутинной работой.

♈ Овен

Вы вкладываете в свои эмоции слишком много смыла и логики. Вы пытаетесь понять позицию и чувства других. Но то, что вы не признаете в процессе, это ваша собственная боль, связанная с данной ситуацией. Разрешите себе быть уязвимым. Дайте себе пространство, необходимое для устранения дискомфорта, поговорите об этом с другим человеком и попросите помочь решить ситуацию.

Космический совет: вам стоит поделиться своей болью.

♉ Телец

Вы чувствуете себя пленником собственной реальности. Той жизни, которую сами же и построили. У вас возникает ощущение, что каждый вечер вы умираете и снова рождаетесь наутро. Ожидать, что ваши мечты останутся неизменными, было бы немного нереалистично. Поймите, для того, чтобы двигаться дальше, вам нужно принять то, что с вами происходит сейчас.

Космический совет: вы чувствуете себя пленником жизни.

♊ Близнецы

Звезды напоминают вам, что за некоторые мечты стоит бороться. Что ради некоторых идей стоит поставить все на карту. Превратите свою боль в силу, продвигаясь вперед. Несмотря на то, что вы чувствуете свою слабость и усталость, вы доберетесь до вершины. Старайтесь делать все самостоятельно, но не забывайте, что некоторые полномочия можно делегировать.

Космический совет: вы способны добраться до вершины.

♋ Рак

Использование одних и тех же методов не приведет к новым результатам. Экспериментируйте так, как никогда раньше. Эти выходные — идеальная возможность для того, чтобы вырваться из привычного окружения. И, например, отправиться в незапланированное путешествие. Говорите «да» чаще, чем говорите «нет».

Космический совет: пришло время создать воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.

♌ Лев

Все происходит для вас таким образом, который лучше всего можно описать словом «плавно». Сегодня идеальный день для того, чтобы провести его со своей второй половинкой. Или — может быть — поискать ее.

Космический совет: будьте такими, какие вы есть.

♍ Дева

Перемены постоянно происходят, изменения неизбежны. Вполне вероятно, что ваша жизнь вот-вот изменится к лучшему. Этот сдвиг потребует от вас оставить привычное и удобное позади. У вас хватит сил, мужества и мудрости, чтобы преодолеть этот этап жизни.

Космический совет: вы готовы к изменениям.

♎ Весы

Вы — это не ваши страхи, Весы. вашу личность не определяют мысли, которые не дают спать по ночам. Темная Луна приносит с собой напоминание о том, что пришло время обратиться к потаенным аспектам вашего существа. Пришло время объединить тьму со светом. Чем больше вы принимаете свою двойственность, тем больше вы сможете проявить себя как полноценную и просветленную личность.

Космический совет: это время объединения тьмы со светом.

♏ Скорпион

Звезды обращают ваше внимание на багаж прошлого. Боль, с которой у тебя не было возможности справиться годами. Помните, вы уже не тот человек, которым были раньше. Теперь вы обладаете силой, мужеством и мудростью, необходимыми для того, чтобы превратить свои мрачные воспоминания в бесценный опыт.

Космический совет: пришло время заявить о себе.

♐ Стрелец

Сегодняшний день даст вам понять, что вы всегда были на связи со Вселенной. Возможно, в каике-то моменты просто вне зоны действия сети. Звезды призывают вас довериться этой божественной связи. Знаки и символы помогут вам двигаться дальше по вашему особому пути.

Космический совет: доверяйте интуиции.

♑ Козерог

Будущее выглядит мрачным. Но только с вашей точки зрения. Но это не значит, что вам нужно срочно что-то менять. Вместо этого можно вернуться к целям, которые вы когда-то поставили перед собой, приступить к работе и уменьшить масштаб настолько, чтобы признать, что вы на самом деле на правильном пути. Не бойтесь просить помощи. Хоть сегодня и выходной, но это не помешает вам собрать надежную команду. А к работе можно приступить и в понедельник.

Космический совет: избавьтесь от необходимости делать все самостоятельно.

♒ Водолей

Легче не говорить о важных вещах. Но вы слишком хорошо знакомы с опасностями, которые возникают при сокрытии правды. Сегодня звезды призывают вас протянуть руку помощи. Вы можете и не найти решение сразу, и это нормально. Важно только то, что вы готовы сделать шаг в правильном направлении.

Космический совет: найдите в себе смелость поговорить о важных вещах.

♊ Рыбы

Вы в безопасности. Позвольте себе разрушить барьеры и проявить себя. Позвольте себе открыться с внутренним осознанием того, что ваша уязвимость сблизит вас на эмоциональном уровне. Одиноким Рыбам стоит знать, что любовь, которую они искали, не за горами.

Космический совет: поделитесь тем, что у вас на сердце и в мыслях.