Украинцам разрешат регистрировать автомобиль через «Дия», но есть одно условие

На днях Кабинет министров опубликовал постановление, согласно которому украинским автомобилистам разрешат регистрировать машину на портале онлайн-услуг «Дия». Документ появился на сайте правительства в среду, 14 сентября. Однако вступят в силу перечисленные в нем правила только через три месяца.





О внедрении в Украине нового способа регистрации автомобилей рассказал глава Главного сервисного центра УМВД Николай Рудык. Чиновник отметил, что, несмотря на формат регистрации, транспортные средства все равно должны будут пройти эксперту исследования. Разница лишь в том, что теперь процедура будет проходить как отдельный этап регистрации.

На практике это будет выглядеть так:

машину осмотрят работники экспертной службы и сделают заключение, необходимое для ее внесения в Единый государственный реестр. Это заключение будет действенным в течение 10 дней;

далее владелец сможет выбрать один из способов регистрации своего автомобиля – офлайн в сервисном центре МВД или онлайн в «Дия» или электронном кабинете водителя.

Несмотря на то, что процедура экспертного исследования осталась неизменной, регистрация автомобиля в «Дия» все равно значительно упростит жизнь украинским автомобилистам. Ведь все необходимые для регистрации документы будут подтягиваться в приложение автоматически из онлайн-реестров УМВД.

Следует отметить, что регистрация автомобиля – это только одна из услуг, которые украинские автомобилисты теперь смогут получить онлайн. 10 сентября Кабинет министров Украины принял постановление, в котором значительно расширил список онлайн-услуг для владельцев транспортных средств. В частности, уже через три месяца в «Дия» можно будет записаться на проведение экспертной оценки машины перед регистрацией и заказать номерные знаки.

Напомним, что в «Дия» недавно вернули услугу, которая была чрезвычайно популярна до войны. Теперь с помощью государственного приложения снова можно делиться техническим паспортом на автомобиль. Этим сервисом пользуются, когда передают свою машину в пользование другому лицу. При этом в перечне электронных документов гражданина, которому предоставляется доступ к техпаспорту, должно быть его водительское удостоверение.