Залишилось 5 днів: ВПО можуть подати заявку на солідну виплату

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в Україні розпочинає ініціативу “Об’єднуємося заради дій” – конкурс проектів, покликаний сприяти соціальній єдності та інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у нові громади. Ця ініціатива є частиною спільних зусиль IREX, організації з 25-річною історією співпраці з ВПО, державними органами, ЗМІ та місцевими громадами, та здійснюється за підтримки Державного департаменту США.

Учасники, зацікавлені долучитися до цієї програми, можуть подавати заявки з 24 жовтня до 20 листопада 2023 року до 23:59 (UTC+2, київський час).

Основна мета програми “Об’єднуємося заради дій” – сприяти співпраці між ВПО, місцевими приймаючими громадами, державними установами та медіа-організаціями. Вона спрямована на вирішення конфліктів, підтримку інтеграції ВПО та сприяння розробці комплексних місцевих і національних стратегій інтеграції та стабілізації ВПО в Україні.

Програма приймає проектні пропозиції від громадських організацій, які можуть бути подані у співпраці з іншими громадськими групами. Ці проекти мають бути спрямовані на залучення аудиторії віком від 30 років і старше.

Цілі конкурсу включають

Сприяння інтеграції ВПО віком 30+ у нові громади.

Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВПО серед мешканців цих громад.

Сприяння діалогу між органами місцевого самоврядування, членами громади та ВПО.

Сприяння розвитку місцевої ідентичності та почуття приналежності до громади.

Посилення соціальної згуртованості через інноваційні проекти, спрямовані на єдність, діалог та розбудову миру.

Відібрані учасники отримають гранти у розмірі до $10 000 на реалізацію своїх проектів протягом 4-6 місяців. Кількість та сума грантів буде визначена з урахуванням специфіки кожного проекту. Організації можуть подати до двох заявок.