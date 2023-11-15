Залишилось 5 днів: ВПО можуть подати заявку на солідну виплату

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в Україні розпочинає ініціативу “Об’єднуємося заради дій” – конкурс проектів, покликаний сприяти соціальній єдності та інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у нові громади. Ця ініціатива є частиною спільних зусиль IREX, організації з 25-річною історією співпраці з ВПО, державними органами, ЗМІ та місцевими громадами, та здійснюється за підтримки Державного департаменту США.
Учасники, зацікавлені долучитися до цієї програми, можуть подавати заявки з 24 жовтня до 20 листопада 2023 року до 23:59 (UTC+2, київський час).
Основна мета програми “Об’єднуємося заради дій” – сприяти співпраці між ВПО, місцевими приймаючими громадами, державними установами та медіа-організаціями. Вона спрямована на вирішення конфліктів, підтримку інтеграції ВПО та сприяння розробці комплексних місцевих і національних стратегій інтеграції та стабілізації ВПО в Україні.
Програма приймає проектні пропозиції від громадських організацій, які можуть бути подані у співпраці з іншими громадськими групами. Ці проекти мають бути спрямовані на залучення аудиторії віком від 30 років і старше.
Цілі конкурсу включають
- Сприяння інтеграції ВПО віком 30+ у нові громади.
- Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВПО серед мешканців цих громад.
- Сприяння діалогу між органами місцевого самоврядування, членами громади та ВПО.
- Сприяння розвитку місцевої ідентичності та почуття приналежності до громади.
- Посилення соціальної згуртованості через інноваційні проекти, спрямовані на єдність, діалог та розбудову миру.
Відібрані учасники отримають гранти у розмірі до $10 000 на реалізацію своїх проектів протягом 4-6 місяців. Кількість та сума грантів буде визначена з урахуванням специфіки кожного проекту. Організації можуть подати до двох заявок.
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