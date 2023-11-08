Щоденні звички, які можуть омолодити вас на 6 років

Нещодавні дослідження виявили багатообіцяючі докази того, що ми дійсно можемо впливати на швидкість нашого старіння. Комплексне дослідження, представлене на наукових сесіях Американської асоціації серця 2023 року у Філадельфії, пролило світло на низку життєвих звичок, які сприяють цьому явищу. У дослідженні були ретельно вивчені дані про стан здоров’я понад 6 500 осіб, середній вік яких становив 47 років, щоб визначити вплив серцево-судинного здоров’я на біологічне старіння.

Результати цього обширного аналізу виявили вражаючу кореляцію між серцево-судинним здоров’ям і біологічним віком. Виявилося, що учасники, які підтримували оптимальний стан здоров’я серця, мали біологічний вік, який був у середньому на шість років молодший за їхній фактичний, хронологічний вік. Це свідчить про те, що міцна серцево-судинна система може бути центральним фактором у збереженні молодості.

Дослідження окреслило вісім фундаментальних дій, які в сукупності отримали назву Life’s Essential 8, і які, як вважають, відіграють важливу роль у цьому омолоджуючому ефекті. До них відносяться контроль ваги тіла, рівня цукру в крові, холестерину і кров’яного тиску. Крім того, дослідження підкреслює важливість якісного сну і збалансованого харчування, регулярної фізичної активності та відмови від куріння.

Ці вісім кроків формують план способу життя, який не лише сприяє зміцненню здоров’я серця, але й сприяє досягненню ширшої мети – уповільненню біологічного старіння. Застосовуючи ці практики, люди можуть не лише продовжити тривалість свого життя, але й покращити його якість, живучи здоровішим та активнішим життям до глибокої старості. Це дослідження доповнює зростаючу кількість доказів того, що наш щоденний вибір має значний і вимірюваний вплив на наше довгострокове здоров’я і життєздатність.