Шмигаль зробив важливу заяву: стосується молодих українців

Український уряд схвалив продовження державної програми, спрямованої на допомогу молодим сім’ям у придбанні житла, яка тепер триватиме до 2026 року. Програма полегшує доступ до пільгових житлових кредитів для багатьох молодих сімей по всій Україні.

Про це під час засідання Кабінету міністрів оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми підтримуємо ще одну важливу галузь – житлове будівництво – за її економічні та соціальні переваги. Уряд продовжить дію державної програми забезпечення молодих сімей житлом до 2026 року”, – заявив Шмигаль.



Він підкреслив, що програма має на меті спрямувати понад 1 мільярд гривень у житловий сектор, що сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню податкових надходжень та загальному зростанню громади.

Ініціатива передбачає партнерство з органами місцевого самоврядування для спільного фінансування, і закликає громади активно долучатися до цієї можливості.

“Ми очікуємо, що місцеві адміністрації активізують свої зусилля, оскільки саме в їхніх інтересах підтримувати молоді сім’ї у налагодженні їхнього життя та роботи у своїх регіонах”, – заявив Прем’єр-міністр.