В Україні посилять контроль за чоловіками: хронічні хвороби вже не перепона

У Збройних силах роз’яснили, що коли громадянин України тривалий час не з’являється до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКП), достовірність даних про його придатність до військової служби стає сумнівною, а отже, потребує оновлення. Про це під час телемарафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Фітьо.

“Для забезпечення готовності до захисту України громадянам необхідно звернутися до своїх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і поновити свої облікові дані. Якщо хтось має право на відстрочку, він повинен звернутися за нею. Це забезпечує ефективне використання ресурсів, наявних у ТСРС. Хтось може бути вказаний як придатний до військової служби в базі даних, але може мати невиявлену хворобу. Вони повинні повідомляти про це у призовний пункт”, – зазначив пан Фітьо.

Раніше Міністерство оборони України заявило про посилення контролю за військовозобов’язаними з метою недопущення ухилення від мобілізації. Наталія Калмикова зазначила, що проект змін, пов’язаних з реєстрацією цих осіб, вже розробляється. Вона підкреслила, що багато українців активно шукають шляхи ухилення від мобілізації, що спонукає до розробки нормативних змін для вирішення цього питання.

Під час попереднього брифінгу підполковник Дмитро Мірошниченко, речник Медичного управління Збройних Сил України, детально розповів про роль, передбачену для осіб з хронічними захворюваннями. Він підкреслив, що люди з певними захворюваннями історично виконували допоміжні або тренувальні функції. Хоча певні діагнози можуть перешкоджати службі на передовій, ці люди залишаються повністю придатними до служби в тилу.