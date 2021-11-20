Долар має багато козирів: як ціна на валюту зміниться вже найближчим часом

Після кількох тижнів стабільного укріплення курс долара знову змінить напрямок свого руху. З актуальної позначки 26,51 гривні за долар він стрімко попрямує униз. Та фінансові аналітики стверджують, в американської валюти є чимало козирів, щоб знову укріпитися на українському ринку.





Спрогнозоване на кінець листопада здешевлення «зеленого» до 26,40 гривні за долар, на думку експертів триватиме недовго.

«Зараз долар міцнішає на тлі решти основних валют. Адже окрім очікуваного вже в наступному році встановлення більш жорсткого формату кредитно-грошових відносин, долар має й низку інших козирів», – зазначає фінансовий аналітик Сергій Родлер.

Спеціаліст вважає, що на курс долара впливають перш за все такі фактори:

темпи зростання економіки США;

різке погіршання ситуації із коронавірусом у країнах Європи.

Однак варто зазначити, що на українському ринку все ще існує дефіцит національної валюти. А така тенденція скоріше сприятиме укріпленню гривні та падінню долара. У зв’язку з цим деякі гравці ринку намагаються впіймати момент та обміняти свій гривневий виторг на долари. Натомість Нацбанку доводиться періодично продавати американську валюту, щоб відновити баланс на внутрішньому ринку.

«Вже найближчим часом клієнти, яким необхідно сплатити податки, вийдуть на ринок для конвертації доларів у гривні. Це й спричинить тимчасове здешевшання валюти в Україні. Та курс не впаде нижче 26,40 гривень за долар», – підкреслює Сергій Родлер.

Варто зазначити, що міцна національна валюта має як переваги, так і недоліки. До переваг високого курсу гривні можна віднести стабільну вартість товарів імпорту, транспортних засобів та нерухомості. Однак дешевий долар суттєво впливає на обсяги надходжень до державного бюджету, що можна вважати очевидним мінусом. Адже таким чином ми можемо отримати суттєвий дефіцит у держбюджеті.