Huawei почала продавати базовий чохол за ціною смартфона Redmi

Компанія Huawei запустила у продаж у Китаї флагманський смартфон Mate 60 RS і фірмовий чохол до нього вартістю 2 тис. юанів (близько 6 тисяч гривень). За ці гроші можна купити добрий смартфон, повідомляє портал.

Аксесуар у форматі чохол-книжка під назвою Huawei Mate 60 RS Ultimate Design Star Diamond Smart Window Protective Cover прикриває кришку та екран смартфона. Він виконаний з екошкіри, яка не має тієї ж цінності, що й справжня.

У чохлі також є розумні функції – частина відкидної кришки відведена під прозоре вікно, через яке можна переглядати повідомлення, керувати музикою та відповідати на дзвінки.

Huawei не повідомляє, чим виправдана така висока вартість чохла. За ці гроші у Китаї можна купити хороший середньобюджетний смартфон Redmi Note 13 Pro+, який має аналогічну кришку з екошкіри. Це буде модифікація з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ, оснащена камерою на 200 Мп, чіпом Dimensity 7200 Ultra та OLED-екраном із загнутими краями та частотою оновлення 120 Гц. Новинка від Redmi коштує на 100 юанів дешевше та пропонує захист від води та пилу за стандартом IP68.