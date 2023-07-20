Samsung представила GDDR7 – новий надшвидкий стандарт пам’яті

Samsung представила новий стандарт оперативної пам’яті – GDDR7. Новинка обіцяє стати новим надшвидким рішенням для графічних карт та пристроїв.

Порівняно з попередньою версією – GDDR6 – нова пам’ять забезпечує швидкість передачі даних на 40% вище – 32 Гбіт/с на вивід, що становить 1,5 ТБ/с.

Збільшення швидкості вдалося досягти за рахунок використання трирівневої імпульсно-амплітудної модуляції, яка також застосовується у USB4 та Thunderbolt 5.

Крім того, GDDR7 виявилася на 20% енергоефективнішою, що зробить її відмінним вибором для енергоємних пристроїв, таких як ноутбуки.

Samsung також не залишила осторонь проблеми з нагріванням – компанія використовувала новий епоксидний формувальний компаунд з на 70% меншим тепловим опором, що дозволить ефективніше відводити тепло і підвищити продуктивність.