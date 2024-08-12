Вийшов новий гаджет, який полегшить життя українкам із довгими нігтями

Незручно друкувати на клавіатурі через манікюр? Тоді цей аксесуар для ноутбука створений для вас.

Американський стартап Tippy Type представив однойменний прилад для фанаток довгих нігтів. Компанія продає силіконову накладку на клавіатуру ноутбука з високими циліндричними клавішами.

Головна особливість Tippy Type – з нею можна друкувати подушечками пальців, а не кінчиками нігтів. Виробник вважає, що це знижує дискомфорт під час набору тексту і допомагає зберегти манікюр. Творці заявляють, що через тиждень тренувань користувачі набирають 80-90 слів за хвилину з точністю від 98 до 99%.

Мабуть, для когось незручність під час друку з довгими нігтями є справжнім болем, раз з’явився цілий стартап, який займається виключно цими накладками. Вони доступні в чорному, білому та рожевому кольорах. Підтримуються ноутбуки MacBook Air, MacBook Pro, Lenovo Thinkpad X1 Carbon, HP EliteBook, а також Dell Latitude.

Силіконова накладка Tippy Type коштує 45 доларів. Уже стартували продажі на сайті виробника, однак доставка здійснюється лише територією США. Любителькам довгих нігтів радимо в такому разі придбати ігрову клавіатуру з високими клавішами та підключати її до ноутбука.