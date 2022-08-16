NVIDIA вирішила опустити ціни на відеокарти перед виходом RTX 40XX

Вже зовсім скоро, восени 2022 року, NVIDIA має уявити наступне покоління відеокарт — NVIDIA RTX 40XX.





І, як це часто буває, напередодні масштабного анонсу планується великий цінопад на актуальну лінійку. Принаймні, про це повідомляє китайський рітейлер ZOL із посиланням на власні джерела з ланцюжка постачальників.

Продавець стверджує, що не лише NVIDIA, а й AMD планує знизити вартість своїх актуальних відеокарт. Статися це має вже наприкінці цього місяця.

При цьому моделі серії RTX 30XX подешевшають сильніше за рішення від «червоних». Так, є шанси, що топова RTX 3090 Ti буде продаватися вдвічі дешевше за рекомендовану роздрібну ціну.

Зазначимо, що зниження цін на відеокарти спостерігається останні кілька місяців. Не останню роль у цьому відіграв той факт, що основні криптовалюти різко впали в ціні, а частина планує відмовитися від поточних алгоритмів майнінгу.