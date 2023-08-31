Всі забарвлення iPhone 15 та iPhone 15 Pro показали на фотографіях

За два тижні до офіційної презентації нових смартфонів Apple у мережі з’явилися знімки, що розкривають їхню палітру кольорів.

Журналіст Сонні Діксон поділився в X (раніше Twitter) кількома зображеннями муляжів iPhone 15 та iPhone 15 Pro. На знімках показані передбачувані забарвлення всіх нових пристроїв.

Згідно з джерелом, моделі iPhone 15 та iPhone 15 Plus будуть доступні в рожевому, сірому, чорному, білому та зеленому кольорі. Топові iPhone 15 Pro та iPhone 15 Ultra вийдуть у темно-синьому, сріблястому, чорному та титановому (сірому).

Нагадаємо, Apple проведе презентацію апаратних новинок 12 вересня. Очікується, що компанія анонсує модельний ряд iPhone 15, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2-го покоління, оновлені AirPods і можливо планшети.