На владельцев карт Привата, Ощада и Моно началась охота в Telegram

Недавно эксперты в области экономической безопасности обнаружили новый способ мошенничества. Мошенники начали изготавливать поддельные изображения банковских карт с помощью чат-ботов Telegram.

Процесс

Сначала мошенники взламывают аккаунт ничего не подозревающего пользователя в мессенджере и просят его контакты перевести деньги на определенный банковский счет, выдавая себя за владельца счета. Затем они присылают сфабрикованное изображение банковской карты с просьбой перевести на нее деньги. Карта представляется выпущенной солидным, известным банком и даже содержит имя и фамилию человека, от имени которого действуют злоумышленники. В результате злоумышленники перечисляют требуемую сумму, не вызывая никаких подозрений.

Подделка через Telegram

“Изображение на самом деле является подделкой, созданной специализированным ботом Telegram. Номер карты подлинный, но она привязана к счету мошенника в другом, как правило, менее известном банке”, – пояснил эксперт по банковским операциям Николай Ничепорук.

Таким образом, мошенники выигрывают время для слива незаконно полученных средств. Тем временем жертва обращается в банк, который, по всей видимости, выпустил карту, использованную преступниками, и обнаруживает, что деньги были переведены в другое финансовое учреждение.

Можно ли вернуть деньги?

По мнению эксперта, определить банк, в котором находится счет мошенника, можно, обратившись в свой собственный банк. Однако если вы стали жертвой мошенничества и перевели деньги, ваш банк не обязан возвращать потерянные средства. Возможность возврата есть, если счет мошенника уже отмечен как сомнительный в базах данных Национального банка или правоохранительных органов.