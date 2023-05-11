От украинского мобильного оператора ушли сотни тысяч абонентов

Оператор мобильной связи Lifecell сообщил о значительном увеличении чистой прибыли за первый квартал 2023 года, которая составила 515,6 млн гривен ($18,4 млн) по сравнению с 209,4 млн гривен ($7,5 млн) за аналогичный период 2022 года. Такой резкий рост произошел несмотря на сокращение активной абонентской базы на 3,4% из-за военных действий: с 8,9 млн абонентов до 8,6 млн.

Однако компания также сообщила об увеличении числа абонентов на 1,2% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, что свидетельствует о некотором восстановлении или новом росте числа клиентов.

Доход компании за первый квартал 2023 года также значительно вырос на 16,5%, достигнув 2,7 млрд гривен ($96,3 млн). Аналогичным образом, показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации) вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а маржа EBITDA увеличилась с 56% до 59,7%.

С другой стороны, капитальные инвестиции в компанию сократились с начала года на 10,3%, до 638 млн гривен ($22,8 млн) с 711,6 млн гривен ($25,4 млн) в прошлом году.

Общие результаты деятельности Lifecell в первом квартале 2023 года свидетельствуют о прочном финансовом положении, несмотря на проблемы, связанные с военными операциями и небольшим сокращением активной клиентской базы. Компании удалось увеличить доход и рентабельность при одновременном сокращении капитальных вложений.