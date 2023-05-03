Лето отменяется: украинцам рассказали, какой будет погода в июне

Украинские синоптики уже сформировали прогноз на первый месяц лета. Начало самого теплого времени года обойдется без затяжных дождей, хотя и сильной жары тоже не будет. Каких же сюрпризов ждать от погоды жителям самых больших городов Украины?

Прогнозом погоды на июнь поделились синоптики популярного портала Meteoprog. Они убеждены, что на большей части территории Украины сильных осадков не будет, однако в каждом из регионов все же ожидается, по крайней мере, несколько дождливых дней. Температура будет колебаться в пределах +14…+15 в ночное время и +23…+27 днем.

В Киеве первый летний месяц будет достаточно теплым: до +27 градусов днем и не менее +14 ночью. Самым жарким днем месяца для жителей столицы станет 9 июня, а самым холодным – 1 июня.

Также в июне киевлян ждет примерно 7 дождливых дней. Но сильных ливней не будет: до 39,8 мм осадков за весь месяц.

В Одессе будет не намного теплее. Максимальная дневная температура не превысит +28 градусов, а ночью она будет падать до +17.

Однако из-за близости к морю дожди здесь будут обильнее. За те же 7 дождливых дней выпадет до 63,2 мм осадков.

Во Львове начало лета будет самым щедрым на дожди. Сухую брусчатку львовяне не увидят в течение двух недель. За это время выпадет около 53 мм дождя.

Да и температура воздуха в крупнейшем городе западного региона будет достаточно низкой: до +25 градусов днем и от +12 ночью. При этом максимальная июньская температура во Львове ожидается всего лишь в течение трех дней – 8-9 и 18 июня. В другие дни ртутный столбец не поднимется выше +23..+24 градусов.

В Харькове в июне будет тепло, как на юге. От +13 градусов ночью и до +28 днем. Погоду испортят лишь затяжные дожди, которые продлятся около 10 дней. За это время выпадет в среднем 42,5 мм. осадков.