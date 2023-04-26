Украинцы будут по новому покупать билеты на поезда

«Укрзализныця» обновила свое приложение для покупки билетов. В нем появилось несколько новых услуг для пассажиров, которых не получить в кассах. Кроме того, покупая билеты в мобильном приложении национального перевозчика, украинцы смогут сэкономить до 10% их стоимости.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», пользователи мобильного приложения компании теперь смогут сразу приобрести обратный билет. Кроме того, они получат уникальную возможность сэкономить на билетах на поезда «Интерсити+». При одновременном оформлении билетов «туда» и «обратно» будет учтена скидка в 10%.

Пользуясь приложением, пассажиры «Укрзализныци» будут также иметь доступ к услугам, которые нельзя получить в кассах или на сайте перевозчика. В частности, это оформление перевозочного документа для животного или багажа в дополнение к уже приобретенному билету. Эта услуга доступна только в мобильном приложении «Укрзализныци».

Приложение «Укрзализныци» для покупки билетов было создано в сотрудничестве с платежной системой Mastercard в августе 2022 года. С тех пор оно уже несколько раз обновлялось, увеличивая список услуг для своих пользователей.

Сейчас приложение доступно в App Store для смартфонов на IOS и Google Play Market для телефонов на Android. В нем очень удобная система поиска, так что на поиск нужного рейса уходит лишь несколько секунд. А оплатить приобретенные билеты клиенты могут аж тремя способами: с помощью Apple Pay, Google Pay и путем ввода данных своей карты.

Напомним, что «Укрзализныця» недавно сообщила о новой инициативе «Железная укрзализныця». Ее целью является уничтожение всех признаков, связывающих украинскую железнодорожную сферу с российской или советской. За следующие три года «Укрзализныця» планирует переименовать станции с российскими названиями, а также избавиться от всех отметок и изображений, связанных с оккупантом. Изменения будут происходить поэтапно и по плану перевозчика завершатся в конце 2025 года.