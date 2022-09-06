Які вживані авто найчастіше купували українці у першому півріччі 2022 року

Кількість європейських легкових автомобілів б/у в Україні зростає щомісяця. Найчастіше вони прибувають із Польщі та Германії. Так за останніми даними, кожне 4 б/у авто привезено з ФРН. Ні для кого не є таємницею, що німецькі автомобілі є найкращими у світі: стиль, безпека, якість — у них все ідеально.





Найголовніше — це стан машин. Часто вони просто, як нові. Не кожен українець може дозволити собі придбати такі авто у новому стані.

А ще українців приваблює їх ціна. Майже 85% машин у стані б/у коштують менш як 5 тисяч доларів. Більшість автівок, що приганяють до України з Германії, варті у середньому 1-2 тисячі доларів. Але люди не відмовляються і від дорожчих варіантів. Так за перше півріччя 2022 року середня ціна авто із ФРН склала 3516 доларів.

Всього за перші 6 місяців в Україну було завезено 65,8 тисячі авто із Германії. Це приблизно 27,7% від загальної кількості б/у автомобілів, що завезли до країни із Євросоюзу.

Польща лишається лідером із відривом у 9 %. Звідси до України завезено 36,9% легковиків за 6 місяців. Але слід зауважити, що везти із Німеччини до України дешеві автомобілі просто економічно не вигідно. Їх краще купувати у Польщі. Тому такий високий попит на бюджетний сегмент саме звідси.

Топ б/у авто, що ввозили до України з ФРН у першому півріччі 2022 року

Volkswagen Golf — зареєстровано 5867 авто, середня ціна 1895 доларів; Volkswagen Passat — 4336 автомобілів за ціною 2265 доларів; Skoda Octavia — 2731 машина, середня вартість 2265 дол. США; Volkswagen Touran — 2570 од. за ціною 2240 дол. США; Opel Astra — 1398 машин, середня ціна 1 б/у авто складає 1702 доларів.

Також варто відзначити високий попит на б/у Audi A6, їх придбали 1604 людини по середній ціні 4162 долари. Трохи більший попит на Audi A4 — 1701 машина, ціна 2779$.

Слід зауважити, що велику кількість машин волонтери придбали для ЗСУ. Це здебільшого пікапи, позашляховики.